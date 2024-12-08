企業簽北都意向書 蔡冠深：團結合作非綑綁

政府期望本港日後做到「南金融、北創科」格局，蔡冠深接受有線新聞台節目《有理有得傾》訪問，稱特區政府作為「當家人」，多關心、多支持北都發展是正確的行動，認為政府應扮演頂層設計角色，指明方向及完成規劃，再交予企業作為「主力軍」進行建設及生意。

推動北都仍要顧及長遠賺錢否

蔡認為，企業應有兩盤數計算，若社會眾志成城推動北都便會變成「水漲船高」，「這盤『大數』便做好」；至於「細數」便要各自計算，本港作為自由社會，需相信市場經濟，在「大數」情况下仍要視乎長遠是否賺錢。他相信一旦有商機，不論內地或海外企業均感興趣投資。

三中全會提到本港要鞏固國際金融、航運、貿易中心地位。就航運中心的發展，身兼全國政協常委的蔡冠深認為，中央期望本港朝着高端發展的方向發展，而非關注貨櫃吞吐量的問題，舉例船舶註冊、融資買賣及保險仲裁等；即使蛇口或南沙港口發展蓬勃，本港仍能互補優勢。

美國候任總統特朗普早前稱將增加內地貨品關稅，蔡稱敏感複雜，企業要有新定位，包括發展東南亞、中東，以至南美市場，更實在是發展內地市場，單是大灣區約8600萬人，均是最富有者，毋須擔心政治的問題。