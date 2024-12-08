東九啟德兩綠色集運系統 運物局長陳美寶：已收30意向書

北環線未落實港鐵營運

指港鐵與不同企業商討新做法

陳美寶表示，意向書包含詳細問卷，當局會考慮申辦商的往績，如是否正在營運、投產、試驗等。她期望透過吸引更多申請者進入門檻，能挑選出符合要求的營辦者。被問引入競爭是否代表票價可望調低，陳表示營辦者的財政可持續十分重要，將小心制定調整機制，做好把關。至於有關北環線項目，陳美寶稱尚未落實由港鐵營運，政府於籌備階段持開放態度，最終仍要視乎整體財務安排及詳細設計。

陳美寶表示，北環線以現有港鐵鐵路作延伸，決策時會重點考慮市民乘搭的方便程度，但她強調毋須「一成不變」，指了解到港鐵正與不同企業商討創新做法，料明年落實具體安排。而針對北環線需至少9年才啟用，陳美寶指安全是基建設施的首要考量，將考慮北環線沿線居民的遷入時間，評估能否分階段啟用。

稱新思維推展多個鐵路項目

強調不會繞過任何程序

政府正在或準備開展多個鐵路項目，陳美寶重申會以「雙創新思維」推展工作，又以煮「滿漢全席」比喻，稱如果「逐碟逐碟煮」或一日一夜都未能完成，故要做好前期及準備工作，當局會考慮可否預先完成或同步進行部分程序，但強調不會繞過任何程序。