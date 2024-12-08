明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

東九啟德兩綠色集運系統 運物局長陳美寶：已收30意向書

【明報專訊】《施政報告》提到發展智慧綠色集體運輸系統，新任運輸及物流局長陳美寶昨日出席商台節目《政經星期六》時提到，智慧綠色集運系統的建造時間較重鐵快三分一至一半，靈活性和出車率亦較高，有望和重鐵互補不足。陳稱將透過公開招標，挑選出最適合香港的新系統，舉例東九龍和啟德兩個智慧綠色集運系統，早前收到逾30份來自本地、內地及海外的意向書，正聯絡各單位作初步了解。

北環線未落實港鐵營運

指港鐵與不同企業商討新做法

陳美寶表示，意向書包含詳細問卷，當局會考慮申辦商的往績，如是否正在營運、投產、試驗等。她期望透過吸引更多申請者進入門檻，能挑選出符合要求的營辦者。被問引入競爭是否代表票價可望調低，陳表示營辦者的財政可持續十分重要，將小心制定調整機制，做好把關。至於有關北環線項目，陳美寶稱尚未落實由港鐵營運，政府於籌備階段持開放態度，最終仍要視乎整體財務安排及詳細設計。

陳美寶表示，北環線以現有港鐵鐵路作延伸，決策時會重點考慮市民乘搭的方便程度，但她強調毋須「一成不變」，指了解到港鐵正與不同企業商討創新做法，料明年落實具體安排。而針對北環線需至少9年才啟用，陳美寶指安全是基建設施的首要考量，將考慮北環線沿線居民的遷入時間，評估能否分階段啟用。

稱新思維推展多個鐵路項目

強調不會繞過任何程序

政府正在或準備開展多個鐵路項目，陳美寶重申會以「雙創新思維」推展工作，又以煮「滿漢全席」比喻，稱如果「逐碟逐碟煮」或一日一夜都未能完成，故要做好前期及準備工作，當局會考慮可否預先完成或同步進行部分程序，但強調不會繞過任何程序。

上 / 下一篇新聞