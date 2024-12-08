第三醫學院 盧寵茂：研與大學共同聘任醫生

【明報專訊】政府支持籌辦第三間醫學院，醫務衛生局長盧寵茂昨在電視節目表示，籌建新醫學院「只許成功，不許失敗」，重申新醫學院要有創新思維。他並指不少年輕醫生對教學科研有興趣，透露正研究由醫管局及大學透過「joint appointment（共同聘任）」形式聘請醫生，作前線及教學科研工作。香港公共醫療醫生協會表示，兩間醫學院部分教職人員亦有臨牀工作，料「共同聘任」與現有模式相若。
目標新醫學院短時間內全球知名
盧寵茂昨在now新聞節目《大鳴大放》表示，今次籌備新醫學院不容有失，目標能在短時間內發展為全球知名醫學院，強調新醫學院的方案在收生、教師招聘、資金、規劃等方面要有創新思維，實現「錯位發展」，不能影響現有醫學院的發展。
不欲純靠挖角 與兩醫院惡性競爭
教授招聘方面，盧寵茂表示，不希望新醫學院純粹靠挖掘現有兩間醫學院的教授造成惡性競爭，盼透過創新途徑招聘本地及海外的醫護人員，提及不少年輕醫生對教學科研有興趣。
盧亦表示，正研究醫管局與醫學院共同聘任醫生，指本身公院臨牀醫生在培訓醫學生上擔任重要角色，包括考核等，「（臨牀醫生）唔係話一係醫管局嘅，一係就大學嘅，可否有啲係一部分係醫管局，一部分係大學」，而共同聘任模式亦可向有意於教學科研的醫生提供發展空間，亦可挽留公營醫療人手。
香港公共醫療醫生協會副會長郭宏駿表示，未知新模式的具體細節，但表示現時港大、中大兩間醫學院有類似模式，舉例他受港大醫學院聘用，平時亦有公院臨牀工作，兩者比重各佔一半，醫管局會透過學院支付薪水。他相信盧寵茂所指的「共同聘任」與現有模式相若，並指若新模式有很大差異，或影響現有醫學院的教學人員的士氣及工作穩定，亦會影響新醫學院的準備。