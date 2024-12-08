第三醫學院 盧寵茂：研與大學共同聘任醫生

目標新醫學院短時間內全球知名

盧寵茂昨在now新聞節目《大鳴大放》表示，今次籌備新醫學院不容有失，目標能在短時間內發展為全球知名醫學院，強調新醫學院的方案在收生、教師招聘、資金、規劃等方面要有創新思維，實現「錯位發展」，不能影響現有醫學院的發展。

不欲純靠挖角 與兩醫院惡性競爭

教授招聘方面，盧寵茂表示，不希望新醫學院純粹靠挖掘現有兩間醫學院的教授造成惡性競爭，盼透過創新途徑招聘本地及海外的醫護人員，提及不少年輕醫生對教學科研有興趣。

盧亦表示，正研究醫管局與醫學院共同聘任醫生，指本身公院臨牀醫生在培訓醫學生上擔任重要角色，包括考核等，「（臨牀醫生）唔係話一係醫管局嘅，一係就大學嘅，可否有啲係一部分係醫管局，一部分係大學」，而共同聘任模式亦可向有意於教學科研的醫生提供發展空間，亦可挽留公營醫療人手。

香港公共醫療醫生協會副會長郭宏駿表示，未知新模式的具體細節，但表示現時港大、中大兩間醫學院有類似模式，舉例他受港大醫學院聘用，平時亦有公院臨牀工作，兩者比重各佔一半，醫管局會透過學院支付薪水。他相信盧寵茂所指的「共同聘任」與現有模式相若，並指若新模式有很大差異，或影響現有醫學院的教學人員的士氣及工作穩定，亦會影響新醫學院的準備。