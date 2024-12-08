監測夜間鳥鳴聲紋化圖譜 大嶼山發現至少3種 AI分析叫聲 貓頭鷹「現形」

明報記者 馬耀森

香港觀鳥會獲大嶼山保育基金撥款217萬元，今年初起在大嶼山開展一項為期18個月的研究項目，首次利用「被動聲學監測和樣線調查」，記錄不同棲息地的夜鳥類。被動聲學監測已被證明是可靠且具成本效益的研究技術，亦已廣泛應用於偵測及記錄行蹤隱秘的夜間鳥類，例如貓頭鷹。

監測一年錄音2.2萬小時

AI分析快速篩選

香港觀鳥會研究主任江珀墉表示，香港的雀鳥調查及研究主要集中在日間活動的鳥類，對夜行雀鳥所知不多，尤其是夜間出沒的貓頭鷹。觀鳥會於大嶼山不同生境的地點，包括深屈、昂坪、彌勒山及水口等，放置自動錄音裝置，每日由日落到日出連續記錄鳥類的叫聲，為期一年，完成後分析錄音，以識別夜行鳥類的叫聲。

全港約10種貓頭鷹出沒

大嶼山3種：褐漁鴞鵰鴞領角鴞

江珀墉稱，以被動聲學監測方式辨認鳥類的好處是毋須親自到場，只需記錄周圍聲音，然後可於任何地方分析。不過該項目於不同地方連續錄音，一年的錄音量長達約2.2萬小時，事後需要長時間聆聽，並不可行，故研究團隊利用外國開發的人工智能軟件分析雀鳥叫聲。他說，近年人工智能科技日漸成熟，外國開發出一些軟件，可以將雀鳥聲音變成看得見的聲頻圖譜，然後在短時間內將雀鳥的叫聲篩選出來，並分析是哪種雀鳥。該項目截至10月底的數據顯示，大嶼山在夜間至少有3種貓頭鷹出沒，包括褐漁鴞、鵰鴞，以及領角鴞，以全港約有10種貓頭鷹計，大嶼山約佔三分一。

香港觀鳥會研究主任鍾晉霆表示，觀鳥會現時使用的雀鳥聲頻圖譜資料庫由歐洲開發，記錄逾6000種雀鳥的叫聲，若本港記錄的雀鳥聲頻圖譜與歐洲資料庫脗合，人工智能就可辨認該種雀鳥。另有本地雀鳥叫聲是歐洲所無，但過去有研究曾記錄相同種類雀鳥的叫聲，最後亦成功辨認所有雀鳥。

鍾晉霆稱，研究過程不但發現每種貓頭鷹擁有獨特叫聲，不同地方出沒的貓頭鷹，叫聲亦略有不同，另外本地曾記錄到一對褐漁鴞的二重唱，意味牠們很可能在附近棲息，甚至繁殖。

飛機升降低頻聲一大障礙

江珀墉又稱，透過聲學監測記錄雀鳥叫聲，其中一個條件是背景不可有太多雜音，觀鳥會在大嶼山設置的錄音機偶然會錄到飛機升降的聲音，其低頻會蓋過周圍的聲音，包括雀鳥微弱的叫聲。另外貓頭鷹不但叫聲獨特，甚至同類之間，每隻叫聲亦略有分別，不過今次研究未有分析每段錄音之中有多少隻貓頭鷹，故未能估算研究範圍內的貓頭鷹數目。

（城市保育）