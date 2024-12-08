申報截止 3000公屋戶未交表 佔總數少於3％ 暫收回750單位

房署：審慎處理 蓄意拒交必收屋

新一輪公屋住戶申報10月2日展開，11月30日完結。逾14萬個須交表住戶包括約12萬戶於公屋住滿15年的全長者戶（所有家庭成員均年滿60歲），只須申報居住情况；其餘約2萬戶是剛住滿公屋兩年的非全長者戶，須同時申報居住情况及是否擁有香港住宅物業。房署回覆本報稱，截至11月底收回13.6萬多份申報表，回收率接近98%；而已申報家庭中，約750戶因不同原因（包括購買私人或資助出售房屋、透露已移民、被證實濫用公屋、欠租等），主動交回或被房署收回公屋單位。

房署表示，如公屋住戶拒絕或欠交申報表，當局可向住戶發出遷出通知書終止租約，惟是次申報主要涉及首次申報者，特別是長者，房署將繼續以不同方法聯絡住戶，審慎處理，審視他們是否有特殊情况未能準時交表。房署重申，如證實住戶蓄意拒絕申報或濫用公屋，必會終止租約。

招國偉：欠交不算多 顯居民意識增

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，約2%住戶未交申報表不算太多，反映居民申報意識提高，同時亦見房署人員努力推動申報，已取得成效。他相信部分未交表全長者戶或因不熟悉安排，又或申報期間不在單位居住，房署可進一步了解及提供適當支援，預料最終被終止租約者應佔極少數。

明報記者 黃偉超