何永賢：簡樸房向光井 考慮部分放寬 舉例近天台或有門進出清潔 關注團體憂忽視衛生

何：初心基於光井多垃圾易惹火

何永賢昨早先後出席港台節目《星期六問責》及商台節目《政經星期六》，均提到可考慮放寬劏房窗戶面向條件較佳光井。她解釋，當局初心是考慮到部分大廈光井有很多垃圾，且無法進入清理，造成衛生問題，甚至引起火災；自己曾探訪劏房戶，打開面向光井的窗後有臭味，租戶亦擔心有老鼠和蟑螂。但她表示，當局就這方面聽到較多意見，認為如業主可解決相關問題，「如大廈光井可安裝門，讓管理公司從公共走廊進去清理垃圾；或者單位高層些、光井差不多去到接近天台以下三四層，可看見天、空氣不太差，會否有放寬空間？我們會考慮。」

翻查資料，何永賢今年5月接受本報訪問時，亦曾表示劏房窗戶面向光井涉及環境衛生問題，當局未有定案，「當然光井有不同通風情况，如可在走廊透氣，或可在公共空間經通道進入清理垃圾，那麼是否可在特定條件下接受這些窗戶向光井的劏房單位？現時暫未有一個百分百答案，需要研究個別例子。」

二房東：利省裝修開支 倡設硬指標

香港測量師學會會長林家輝歡迎政府考慮放寬部分簡樸房可面向光井，因學會早前亦提出只要光井最底設可由公眾地方進出的門口，方便定期清潔，該劏房窗戶可面對四面外牆圍封的光井。他認為有關放寬可令業主較易改裝劏房單位，以符合日後標準。

包租妹出租仔科技有限公司是劏房二房東，現經營約600間劏房。公司創辦人陳顯熹歡迎當局考慮有關放寬，稱現時公司營運的劏房中，約兩成面向光井，相信放寬能減省裝修開支。對於局方或考慮以單位樓層作放寬因素，陳認為難釐定，舉例樓高一層對空氣流通分別不大，建議局方訂立硬指標，例如規定簡樸房安裝抽氣扇或鮮風機，相信對住客和房東更實際和較易執行。

劏房支援連線成員連瑋軒表示，留意到諮詢期間局方有放寬簡樸房規定的傾向，認為倘放寬光井規定，反映當局忽視劏房衛生情况。他說光井不僅光線不足和空氣混濁，老鼠更會隨污水管入屋，現時不少光井衛生惡劣，儘管大廈有聘管理公司幫忙清理，其頻率亦以月計。

批衛生差 團體：縱有清理多以月計

社區組織協會副主任施麗珊認同基於衛生考量，放寬光井規定不理想。她說認識有住戶居於面向光井的劏房，住了數月便患上呼吸道疾病，期望局方先到光井視察，再衡量是否放寬。