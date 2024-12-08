明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

體藝館首測試賽 有球員指地稍跣燈刺眼

【明報專訊】啟德體育園「體藝館」首次舉行測試賽，昨日舉行兩場籃球測試賽，今日將動員逾萬名公務員做壓力測試。有參與籃球賽的球員認為場館規模大、硬件設施理想，有球員則認為有改善空間，例如部分地板較「跣」、燈光刺眼等。體育專員蔡健斌賽後稱，昨日約有2400名觀眾入場，形容「始終首次測試賽」，目的是希望聽取意見以進一步改善，強調細節位或可改善，但整體滿意安排。

今1.1萬公務員壓測

楊何蓓茵：反映一個政府精神

今日體育園將模擬體藝館和青年運動場一同有活動，並首次測試緊急疏散及特別巴士上落客等。公務員事務局長楊何蓓茵昨在facebook發文，稱今日約1.2萬人參與，其中約1.1萬為公務員，以測試兩個場館同時舉辦活動下公共交通及周邊設施的承載力，形容公務員的參與反映「一個政府」的精神。

體育專員稱會考慮改善

有球員讚規模「近國際級」

體藝園昨日首辦測試賽，分別舉行英華書院對聖若瑟書院的籃球友誼賽，以及「全運會中國香港男子隊U22籃球挑戰測試賽」，後者由港隊代表對城大。新任文體旅局長羅淑佩、體育園總監鄧竟成到場視察，蔡健斌賽後見傳媒稱整體安排及運作暢順，被問到有意見認為部分地板較「跣」、燈光太光等，他說無論燈光、劃線，也聽到球員和教練有些意見，會考慮如何改善，亦會就小賣部的食物種類及價格與營辦商保持溝通。

英華書院球員靳同學及龍同學說，場館空間感大，與其他場館不同，但部分地板有少少「跣」，擔心造成危險，希望改善。他們又形容更衣室「好靚」，每人有獨立儲物櫃。聖若瑟書院球員黃同學則認為硬件設施很好，如更衣室較修頓球場大，地板質地很好，光線亦較康文署球場光猛。

城大球員林同學則說，場館規模「接近一個常規世界級、國際級的籃球館」，質素比康文署的球場更好，但部分地板較滑，相信是球場白界內的地板有「打蠟」，但界外「完全無打掃」所致。林又指場上燈光刺眼，亦不平均，觀眾席一邊較暗，「還有它（燈）是左右兩把，主要是中間、即是對（籃球）框的位置，燈是比較少」；又指電子分牌不太準確，「我們可能入了一個兩分（球），但5分鐘還未更新，甚至（入球分數）歸零」。

林同學又稱，更衣室中間有柱，球員或教練實際可用作商討策略的空間較少，又指觀眾席和更衣室間有膠帶隔開，但無清晰告示提醒觀眾何處是球員更衣室，擔心觀眾會誤入。

上 / 下一篇新聞