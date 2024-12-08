體藝館首測試賽 有球員指地稍跣燈刺眼

今1.1萬公務員壓測

楊何蓓茵：反映一個政府精神

今日體育園將模擬體藝館和青年運動場一同有活動，並首次測試緊急疏散及特別巴士上落客等。公務員事務局長楊何蓓茵昨在facebook發文，稱今日約1.2萬人參與，其中約1.1萬為公務員，以測試兩個場館同時舉辦活動下公共交通及周邊設施的承載力，形容公務員的參與反映「一個政府」的精神。

體育專員稱會考慮改善

有球員讚規模「近國際級」

體藝園昨日首辦測試賽，分別舉行英華書院對聖若瑟書院的籃球友誼賽，以及「全運會中國香港男子隊U22籃球挑戰測試賽」，後者由港隊代表對城大。新任文體旅局長羅淑佩、體育園總監鄧竟成到場視察，蔡健斌賽後見傳媒稱整體安排及運作暢順，被問到有意見認為部分地板較「跣」、燈光太光等，他說無論燈光、劃線，也聽到球員和教練有些意見，會考慮如何改善，亦會就小賣部的食物種類及價格與營辦商保持溝通。

英華書院球員靳同學及龍同學說，場館空間感大，與其他場館不同，但部分地板有少少「跣」，擔心造成危險，希望改善。他們又形容更衣室「好靚」，每人有獨立儲物櫃。聖若瑟書院球員黃同學則認為硬件設施很好，如更衣室較修頓球場大，地板質地很好，光線亦較康文署球場光猛。

城大球員林同學則說，場館規模「接近一個常規世界級、國際級的籃球館」，質素比康文署的球場更好，但部分地板較滑，相信是球場白界內的地板有「打蠟」，但界外「完全無打掃」所致。林又指場上燈光刺眼，亦不平均，觀眾席一邊較暗，「還有它（燈）是左右兩把，主要是中間、即是對（籃球）框的位置，燈是比較少」；又指電子分牌不太準確，「我們可能入了一個兩分（球），但5分鐘還未更新，甚至（入球分數）歸零」。

林同學又稱，更衣室中間有柱，球員或教練實際可用作商討策略的空間較少，又指觀眾席和更衣室間有膠帶隔開，但無清晰告示提醒觀眾何處是球員更衣室，擔心觀眾會誤入。