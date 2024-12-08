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海旁熊貓雕塑掀人潮 餐廳員工：生意多3000元

【明報專訊】尖沙嘴海旁昨有3項大型活動同時舉行，包括「PANDA GO!香港遊」熊貓主題展覽、「Pokémon GO City Safari」及街頭裝置藝術「紅球」，其中舉行PANDA GO的星光大道入口處人潮迫爆，有到場巿民讚雕塑可愛，惟現場擠擁，籲增加人手管制人流。飲食業代表黃家和預料昨日區內生意比平時多約一成半，有餐廳職員及小商販則稱生意增長不算多。

市民盼增人手管理人流

英客讚安排理想

「PANDA GO!香港遊」昨起一連兩日在星光大道展出8款造型、共2500隻的大熊貓雕塑；真人扮演的熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」亦分別在中午及傍晚與遊人互動。本報記者昨午到場觀察，發現近金像獎女神銅像的入口處人流眾多，有長者因蹲下與熊貓雕塑「打卡」不慎跌倒；沿途設有指示牌及廣播提醒可前往人較少處觀賞，亦有保安及至少12名工作人員維持秩序。

專誠與太太及女兒到訪的劉先生表示，熊貓雕塑表情可愛，尤其喜歡一家大小的造型，雕塑沿途展出有助分散人流；攜嬰兒車到場的他指入口處擠滿人，認為安排更多人手管理人流較理想。在港工作的英國人Amber亦特意到場，稱大熊貓令人感覺放鬆且可愛，整體安排理想，中段人流暢通，又笑稱雕塑比想像中細小。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，尖沙嘴昨有多項活動，吸引不少人到區內，同時深圳「一簽多行」近日放寬，不少遊客趁周末來港，預料昨日區內生意比平時多一成半左右。黃說，本月對餐飲而言是比較旺的月份，很多企業有不少商務活動，不少食肆及商場都有熊貓裝飾吸引市民；本月下旬是聖誕，政府亦有推出不同活動，他希望生意「勢頭」可持續。

近海旁的報紙檔主鄧女士說，昨日人流較平日多，生意額微升，惟仍認為「旺丁不旺財」，「平日賣一兩箱水，今日賣三至四箱」。她指儘管當局近年舉辦各類大型活動，「但問題是人們不肯花錢，舉辦活動沒有用」，認為改善經濟大環境更實際，「市民賺多了錢，也會花得疏爽一點」。餐廳員工李先生亦稱人流增多，但生意僅較上周同期多三四千元，分別不大。

相關字詞﹕星光大道 大熊貓經濟

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