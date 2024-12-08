「訓練員」夫婦：藉捉精靈識瑞士朋友

回想遊戲自2016年推出至今，夫婦笑稱從沒停止「捉精靈」，隨着遊戲推出新功能，愈發着迷。

廖小姐提到，6年前二人到瑞士工作，全憑「捉精靈」結交當地朋友，稱每月「Community day（社群日）」可與隊友相聚、交流遊戲心得，又笑言社群年齡層差距甚大，「老中青」都是訓練員。

英情侶特意遊港四圍捉

來自英國的情侶Lewes及Agata專誠為參與活動來港4天，稱計劃到訪九龍城、沙田及港島一帶「捉精靈」。他們昨向記者展示以維港作背景的伊布，Lewes介紹稱對玩家而言屬收藏，「當你向其他沒到來（香港）的玩家展示，他們會提出要向你購入」。他說，寵物小精靈是他童年回憶，在遊戲可充當訓練員，自己規劃路線到處捉小精靈。