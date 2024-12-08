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「訓練員」夫婦：藉捉精靈識瑞士朋友

【明報專訊】昨日聚集於尖沙嘴的寵物小精靈訓練員即有本地，亦有外地。「Shinny（閃光）！」廖小姐看到丈夫捕獲「色違」（罕有配色）伊布（小精靈之一，又稱伊貝）後隨即歡呼，丈夫則面帶自豪說，閃光版伊貝很罕有，「百分之一，純粹運氣」。這對夫婦昨早戴上遮光帽及手持兩部電話，低頭「捉精靈」，在旁的瑞士朋友亦特意因「Pokémon GO City Safari」活動來港，順道花一周探索各地，稱首次訪港，喜歡此地的繁華及景色。

回想遊戲自2016年推出至今，夫婦笑稱從沒停止「捉精靈」，隨着遊戲推出新功能，愈發着迷。

廖小姐提到，6年前二人到瑞士工作，全憑「捉精靈」結交當地朋友，稱每月「Community day（社群日）」可與隊友相聚、交流遊戲心得，又笑言社群年齡層差距甚大，「老中青」都是訓練員。

英情侶特意遊港四圍捉

來自英國的情侶Lewes及Agata專誠為參與活動來港4天，稱計劃到訪九龍城、沙田及港島一帶「捉精靈」。他們昨向記者展示以維港作背景的伊布，Lewes介紹稱對玩家而言屬收藏，「當你向其他沒到來（香港）的玩家展示，他們會提出要向你購入」。他說，寵物小精靈是他童年回憶，在遊戲可充當訓練員，自己規劃路線到處捉小精靈。

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