戰事頻擾GPS 外地屢見航班受阻

《以色列時報》今年10月引述報告稱，每日有約1000架途經以色列或烏克蘭地區的飛機受GPS信號干擾影響，部分飛機就算離開受影響區域，GPS信號仍無法回復正常，嚴重影響航班安全。數據顯示，截至今年9月26日，GPS干擾個案最集中的是以色列地區，單日錄594宗，其次是俄羅斯西部（即與烏克蘭戰爭地帶），有271宗。報道引述瑞士蘇黎世大學專家稱，一個月內有逾4萬班航班的GPS受影響。

波羅的海是另一重災區。芬蘭航空今年4月底宣布，由於航班GPS信號經常消失，飛機和機組人員安全受威脅，要暫停來往愛沙尼亞第二大城市塔圖航班。芬航隨後向英國廣播公司（BBC）稱，他們每月收到逾100宗飛機GPS受干擾報告。7月芬蘭再稱該區出現大規模GPS干擾，美國智庫戰爭研究所（ISW）稱相信與俄羅斯加強針對北約的混合戰有關。

韓國聯合參謀本報上月12日則表示，朝鮮連續5日執行GPS干擾行動，影響飛機和船舶運作，呼籲西海（中國稱黃海）的飛機和船舶小心，相信與韓朝關係緊張有關。

專家指出，戰區GPS受干擾的原因是很多導彈和軍用無人機都採用GPS定位飛向目的地，隨着這些武器在近年戰爭大派用場，防守方也透過加強干擾GPS來影響這些武器的導航系統，結果殃及途經飛機。