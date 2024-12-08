明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

「捉精靈」駕車GPS失準 Google調查 尖沙嘴多人定位「港島」 網民稱近日頻錯

【明報專訊】結合擴增實境（AR）及地圖定位技術、讓玩家「捉精靈」的「Pokémon GO City Safari」昨起一連兩日在香港首次舉行，昨早在尖沙嘴文化廣場外舉行啟動儀式，並在全港6區設立主題區域，包括尖沙嘴、沙田、九龍城、長洲等。不過昨早活動開始不久，多名玩家反映在遊戲內未能準確定位，結果活動要延長3小時至晚上才結束。除了遊戲玩家受影響，亦有其他使用Google地圖的市民及駕駛者反映昨日地圖定位出錯，例如身在九龍卻定位香港島。Google香港回覆本報表示，留意到相關報告，正在調查。

「Pokémon GO City Safari」於昨日與今日早上10時至傍晚6時舉行，不少身處尖沙嘴文化中心外的玩家昨稱被定位至中環海濱一帶；到中午12時許，部分玩家稱尖沙嘴大部分定位恢復正常。

Pokémon GO受影響 延長3小時

活動主辦方Niantic發言人回覆本報查詢表示，有收到用家反映遊戲的地圖定位不準確，為保用家享受遊戲，昨將活動延長3小時至晚上9時結束。至於事故成因，發言人指地圖定位功能由第三方的Google地圖提供，因此未能確認。Google香港表示正調查事件。

除上述遊戲，亦有其他市民近兩日使用Google地圖時發現定位不準。旺角居民麥先生表示，妻子昨天凌晨零時許在家中玩一款需用定位的手機遊戲時，程式內GPS定位「飄浮不定」，一度顯示她在堅尼地城、甚至「海中心」，至凌晨2時許恢復正常。

Facebook群組「西環變幻時」有網民提到近兩日「維港兩岸」的「GPS定位唔准（準）」；有網民回應稱前日在油麻地，但定位顯示在中環碼頭，重啟地圖程式後恢復正常。另有駕駛人士稱，昨在尖沙嘴，地圖定位卻顯示在中環。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑回覆本報表示，地圖定位功能一般由GPS信號及電訊商信號合併互補，GPS信號要連接到至少3顆衛星，在維港兩岸應問題不大；電訊商則靠2至3個基站提供定位。方表示，定位出現偏差原因可包括太陽風暴影響，又或有人為干擾，他舉例俄羅斯在俄烏戰爭爆發後，曾多次干擾GPS信號。方保僑認為Google系統有問題、而非GPS信號有問題的機率較微，倘發生應不止局限在香港某地，而是全球各地。

方保僑料Google系統問題機率微

天文台回覆本報稱，綜合國家空間天氣監測預警中心及美國太空天氣預報中心資料，昨日（7日）電離層天氣整體平靜。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕定位 Google Maps Pokémon Go

上 / 下一篇新聞