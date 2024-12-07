個別初高中國安課本重疊 教局稱跟進

蔡若蓮：應螺旋式遞進

蔡若蓮會上簡介教育局推動國民及國家安全教育措施，包括提供學校行政及教育指引和課程指引，組織學習活動如內地交流等。她說，現時本港中小幼國民教育和國安教育課程已包含愛國主義教育元素，自2021/22學年在高中級別開始推行公民科；今學年由中一級開始推行初中公民、經濟與社會科，以代替生活與社會科；下學年將開始推行小學人文科，增潤中華文化、國史及國家地理元素。

朱國強稱，不同級別有關國民及國安教育的科目在不同時間籌劃及推行，個別初中及高中教科書有關《港區國安法》內容重疊，課程大綱「一模一樣」，關注局方會否考慮向高中學生教授更深入、更有意義的內容。

現時教育局就國安教育設不同課程框架，其中2021年制訂的《香港國家安全教育課程框架》涵蓋8個範疇，初小至高中不同級別都要在各科教授《憲法》、《基本法》、《國安法》內容。教育局亦就不同級別、課程再制訂不同國安課程框架。

學生只需理解精神 毋須細讀條例

新民黨葉劉淑儀則問及高中國安教育課程難度，稱國安條例「好複雜，幾百頁，幾十條條文」，認為只需確保學生了解法例背景、法例必要、外國亦設國安法即可，不需過分深入，難度過高則教師或未能掌握教學內容。蔡若蓮同意，強調同學需了解法治精神、國安立法意義，但毋須細讀條例。她亦重申國安課程深淺度呈螺旋遞進，初高中課本不應有「照抄」情况，會後將跟進。