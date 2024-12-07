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港聞二

申訴提「今已難反抗」 懲教署：未見悔意

【明報專訊】根據判辭，馬俊文曾在書面申訴稱「現今之香港環境已無法反抗，唯有接受現實」。懲教署長批評馬基於實際情况妥協，無對危害國安展示真誠悔意，未能通過國安測試。判辭亦披露，23條生效後前兩日，審視國安被告可否減刑的「犯危國家安全罪行的在囚人士評審委員會」（下稱評審委員會）已成立。

評審減刑委會 23條生效前兩日成立

判辭指出，懲教署長今年3月指示籌組評審委員會，3月21日正式成立，由懲教署高級監督任主席，成員包括兩名懲教署監督和一名臨牀心理學家。

評審委員會3月23日考慮馬俊文在囚行為、更生進度和心理因素，建議署長不應信納馬提早獲釋「不會不利於國安」。其中，馬曾在收押所牆身寫港獨和「光時」口號，被命令中止和其他囚犯交往，亦涉與「黑暴事件」者保持聯繫。此外，馬沒積極投入更生活動，但曾參與心理課程。

懲教署長3月25日頒下決定，稱無足夠資料顯示馬俊文已改過自新、去激進化（de-radicalized）及放棄分裂思想。署長稱，馬在申述談及「香港環境已無法反抗」，若日後有機會反抗，不能排除其危害國安風險。署長考慮相關資料後，不信納馬提早獲釋「不會不利於國安」，不得轉介（must not refer）個案予監管釋囚委員會考慮。

法官於判辭表示，署長沒說「決定」不轉介個案，而是根據《監管釋囚條例》不得轉介個案；此說法與法官解讀一致，即署長一旦決定囚犯未能通過國安測試，就無酌情權批准囚犯獲釋，署方不得將個案交予監管釋囚委員會。

相關字詞﹕第二代美國隊長 維護國家安全條例 司法覆核 監獄規則 懲教署

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