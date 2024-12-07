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覆核未能提早出獄 二代美隊敗訴 官：未過國安測試無減刑 不屬變相懲罰

【明報專訊】被稱為「第二代美國隊長」的馬俊文今年3月於獲釋前兩天《維護國家安全條例》生效而未獲減刑，他司法覆核懲教署長有關決定，為首宗涉及23條立法的司法覆核案。國安法指定法官李運騰昨頒下判辭，指出馬俊文不通過國安測試而未獲減刑，非變相「懲罰」，又稱馬本身應承擔的刑期沒加重，况且背後想法是更重要的國家安全考慮。李官僅批准申請人就懲教署有否程序不公的議題提出覆核許可，惟經考慮後認為不存在程序不公，駁回覆核。

申請人為馬俊文，由大律師關文渭代表；答辯人為懲教署長，由資深大律師呂世杰代表。法官李運騰於判辭簡介，馬俊文於2021年11月11日因「煽動分裂國家」罪成被囚5年9個月，及後就刑期上訴得直下調至5年。今年3月23日，23條立法後修訂《監獄規則》及《監管釋囚條例》，懲教署長將涉及國安罪行的囚犯轉介予監管釋囚委員會考慮之前，必須評定該囚犯通過國安測試（見另稿）。

稱23條意圖明顯 要護國安

李官認為，囚犯是否提早獲釋屬懲教署酌情處理，而23條立法意圖明顯，要為涉及國安罪行的囚犯能否提早獲釋訂下更嚴格條件，即不止要行為良好，還不可不利於國家安全。

判辭續指出，申請方提出修訂後的《監管釋囚條例》下囚犯因不通過國安測試而未獲減刑，是否形同「懲罰」。李官表示不是，因馬俊文本身刑期沒加重，背後考慮並非出於「懲罰」性質，而是考慮維護國安；申請方認為囚犯會假定自己因勤奮及行為良好便可獲減刑，李官稱根本沒有所謂的「假定」。李官亦稱，23條立法後若懲教署長認為該囚犯未能通過國安測試便不得轉介個案，這情况下要求署長作其他決定等同「邀請他違法」。

只批就程序覆核 指夠機會申述

申請方就上訴許可提出一系列理據，大多被李官駁回（見表）。申請方質疑懲教署沒有給予馬俊文足夠機會解釋，亦欠缺披露相關文件讓馬準備申述，造成程序不公，李官認為相關議題有可供爭議之處，故僅批准申請方就懲教署有否涉及程序不公而提出覆核。

李官比對馬俊文與塘福懲教所監督盧浩權的證供後，認為在馬與盧有矛盾的證供方面會接納盧的說法為事實，接納馬於3月23日已得悉委員會認為他不利於國安的考慮因素，及後給予馬有關委員會考慮的副本。馬於兩日後提交申述，可見馬獲得足夠且合理的時間準備其申述。

署長可自行詮釋申述 毋須再供陳述

李官亦稱，從署長的決定可見，署長經過仔細觀察馬俊文的申述才得出相關決定，其決定部分建基於馬在申述中寫到「亦明白到現今之香港環境已無法反抗，唯有接受現實」。李官認為署長有權自行詮釋馬在申述中的意思，只需簡述否決的原因，讓人明白事件的來龍去脈，亦毋須在決定前再給予馬一次口頭陳述的機會，認為署方給予足夠的申述機會，署長亦給予充足理據，決策過程中沒有程序不公，駁回唯一的覆核理據，最終駁回馬的司法覆核。

另外，李官稱本宗為首宗與23條立法有關的司法覆核案，所提出的重大法律議題具有公眾利益，故不作訟費命令。

【案件編號：HCAL979/24】

相關字詞﹕監獄規則 司法覆核 懲教署 維護國家安全條例 第二代美國隊長

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