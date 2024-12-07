三級火焚4小時 5船廠遭殃

事發昨午4時許，深灣道船廠起火，傳出多次爆炸聲。停泊船廠外的車紛紛駛走、船亦駛離，讓消防滅火輪靠近射水灌救。船廠附近的深灣洗衣工場約有50名工人疏散。涉事船廠上蓋及分隔由鐵皮搭建，火被救熄後，部分鐵皮倒塌。

港島西消防區長胡偉鴻表示，消防昨午4時11分接報，5分鐘後到場，因火勢猛烈，4時45分將火警升為三級；出動228名消防及救護員，調派滅火輪、支援快艇、滅火機械人灌救，兩部無人機在上空監察火勢。火警涉及5間相連船廠，火場面積約150米乘100米，昨晚8時55分大致救熄。胡偉鴻指出，火勢迅速蔓延及火場面積大，令救火工作增加困難，初步相信深灣道18號船廠首先起火，初期有人嘗試滅火不果，消防將循多方面調查。

香港仔分區助理分區指揮官李嘉暹總督察稱，火警發生後警方在深灣公共運輸交匯處設置疏散集合點，船廠附近一帶共32男29女疏散至集合點，深灣道曾全線封閉。

附近住戶：灰燼燒焦味滿屋

火場附近的雅濤閣居民劉小姐稱，她放工回家開燈，發現全屋「矇查查」滿佈灰燼，充斥燒焦味，即把窗關上、打開大門，用風扇吹散氣味，但相信「有排抹」。同一屋苑的何太稱單位充滿燒焦氣味，昨晚「頂唔順」，帶同有身孕的女兒及外孫女離開寓所，到親友處暫住一晚。