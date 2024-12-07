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「已拆九成」 霓虹技藝列「非遺」 師傅嘆矛盾 團體籲政府晤業界商保育

【明報專訊】康文署昨日公布更新香港「非物質文化遺產清單」及「非物質文化遺產代表作名錄」，「霓虹光管製作及造型技藝」獲納入清單。本地霓虹燈製作師傅胡智楷指，有政府部門早年以安全為由，令近九成霓虹燈招牌已遭拆卸，對現時把技藝納入清單感矛盾。他明白政府有安全考量，但建議放寬霓虹燈規管。

政府按聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》更新清單。「非遺清單」昨日增補34個項目（見表），包括坐月薑醋、珠算技術、炒米餅及炒米通等，整合後總數由480個增至507個。

其中「霓虹光管製作及造型技藝」介紹提到，屈管師傅把光管加工，令光管出現霓虹效果及所需造型；除了招牌，霓虹光管亦以藝術裝置等形式出現，並表現出中國書法文化特色。

專注霓虹燈保育的非牟利團體「霓虹交滙」的總經理陳倩雯認為，霓虹燈能納入清單實屬可喜，獲官方承認等同肯定這門技藝價值，地位提升。她對霓虹招牌因各種原因從街上消失感可惜，但相信「有危便有機」，近年這門技藝逐漸獲各方注視，而文藝保育或推廣是需要持續及實質支持，才有轉變。她建議相關部門與業界會面了解現况，商討可行的保育計劃及指施。

霓虹燈製作師傅胡智楷提到，當局以避免市民觸碰高壓電流為由，在政府場地展出霓虹燈以膠板圍封，他建議以圍欄取代；因膠板圍封令成本增加，而且膠板令拍攝會反光，不利民間推廣。

執骨入列 團體倡資助民間推廣

近月港產片《破．地獄》引起不少人關注殯葬業，其中由藝人秦沛飾演的明叔是執骨師，執骨這項傳統習俗今次同被納入「非遺清單」。署方提到，執骨有助維繫族群和家庭，表達對先人的孝思。

推廣文化保育的「程尋香港」的創辦人溫佐治認為，近10年港人愈來愈關注生死教育，尤其是新冠疫情期間面對親友離世，加上港人無法外遊，令本地機構推出不少「墳場遊」等生死教育相關活動。他相信，更多社會節慶及傳統儀式獲納入清單及名錄，是肯定民間保育相關技藝的努力，認為日後相關部門可擴大資助範圍及加快審批，支援民間不同團體主導的推廣項目。

康文署另在「非遺代表作名錄」增補4個項目，包括點燈、大埔端午遊夜龍及盂蘭勝會，以及廣彩製作技藝。名錄就保護非遺為政府提供參考依據，以在分配資源和採取保護措施時訂立次序。

相關字詞﹕破地獄 執骨 霓虹燈 非物質文化遺產 康文署

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