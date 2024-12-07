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彩虹首期清拆涉1970住戶 2029清空 七色牆研「電子化」拍照科技保育

【明報專訊】政府10月公布彩虹邨重建方案，房委會昨宣布第一期方案，涉及碧海樓、金碧樓和丹鳳樓3座樓宇約1970個住戶，即日起開始遷拆，有52個月通知期，目標2029年4月完成清空（見表）。被問備受關注的彩虹邨七色外牆「打卡點」如何保育，消息稱設計還需約兩三年，或融入「電子化」、拍照科技協助保育。另房委會將分3期後移屋邨界線，騰出用地增設行車線和巴士停車灣，盼改善交通。

另外，房委會將向受影響商戶發放特惠津貼，亦推特設招標，讓合資格中標商戶免租3個月，租用接收屋邨或原址重建邨內預留新商業單位，或房委會轄下指定空置商舖和檔位。

推特設招標 商戶憂新邨租貴

80多歲的葉婆婆於金碧街市擺檔賣布碎和毛巾逾30年，因年紀老邁不打算參與特設招標。她稱整個金碧街市絕大部分是長者，「邊得嚟有命等到搬嗰日」；又說儘管中標有3個月免租，亦未必捱得過新屋邨舖租。

在同街市營運金魚店的陳先生，現約800平方呎舖位月租不到2萬元。他曾到鄰近同屬房委會、約3年前落成啟鑽商場查詢舖租，類似面積月租叫價6萬元，令他卻步。他憂新邨舖租同樣昂貴，暫未決定去向。

政府早前宣布，彩虹邨首期重建戶將搬到新美東邨，最快2028年入伙。房委會稱將安排有2576個單位的「宏照道第1期」轉成綠置居，連同去年已宣布轉為綠置居的「宏照道第2期」，共提供4043伙予第一期重建戶優先選購。受影響住戶將按家庭人數獲發10,030至31,910元搬遷津貼。單身和二人家庭亦可領取津貼代替公屋安置，分別78,820和96,050元。

相關字詞﹕綠置居 房委會 彩虹邨 彩虹邨重建

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