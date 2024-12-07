海景戶嘆睇少6年日落 頂樓客喜聞早遷

25歲黃小姐憶述自兩歲半就住在華景樓。因華景樓樓高24層，未受鄰近華貴邨遮擋，她笑言在家就能觀賞日落海景。對於要提早6年遷出，她說「我哋會少咗6年時間去睇最靚嘅海景日落……我人生都唔知有幾多個6年」。她稱華景樓不是「鹹水樓」，外牆未受海風長期侵蝕，亦未有倒塌風險，不介意待至2040年才遷走，又明言反對重建，「住得好好哋，唔會特別想搬」。

頂層常漏水維修 「無眼睇」發霉牆

住在華翠樓達十年的何小姐則歡迎提早遷拆。當她得知提早6年遷至新單位時即哈哈大笑，「咁好！咁開心！」她稱其頂層寓所經常漏水，曾有電腦、音箱浸壞，家門外亦曾出現「水簾洞」，要經常維修。面對屋內發霉的牆身，她自言「無眼睇」，雖已習慣在華翠樓的生活，但亦希望盡快遷至新居。

住在華景樓50多年的87歲李太則稱不論何時清拆都無影響，笑言「我都80幾歲，就嚟拜拜」。問到是否贊成華富邨重建，她無奈稱「都唔到你話事」，只是不想搬離原單位。