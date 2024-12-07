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棄重鐵 華富重建15年縮至9年 房會委員關注集運系統走線載力景觀影響

【明報專訊】原長達約15年的南區公屋華富邨重建計劃，可望縮短至約9年。房委會昨公布，因應南港島線西段採智慧綠色集體運輸系統，原預留的土地可釋放，華富邨重建第3期華翠樓和華景樓住戶可提早6年於2034/35年度遷入新華富邨第1期。房委會策劃小組昨早討論華富邨重建第3期提前清拆及遷置時間表，據悉部分委員關注集體運輸系統走線對華景街、雞籠灣、新華富邨各期居民影響，包括車站位置、樓宇佈局和商場位置等；另有委員關注該鐵路途經多處，運力足否應付新華富邨需求，以及高架為主的設計對單位景觀影響。

釋預留土地 第3期住戶早6年遷置

運輸及物流局早前稱南港島線西段沿線地勢起伏，重型鐵路爬升能力有限制，部分路段須深入地底，運輸及成本效益皆不理想，局方昨在立法會交代擬改用高架橋式智慧綠色集體運輸系統（另見稿）。房委會因應當局放棄重鐵方案，原先華安樓及華樂樓因配合重鐵方案而預留的土地，可提早釋放用作遷置。房委會昨午宣布華安樓及華樂樓住戶遷入接收屋邨華景街公營房屋項目後，隨即可清拆華安樓及華樂樓，並於現址動工建造新華富邨第1期，用作華富邨重建第3期華翠樓和華景樓住戶遷置資源。

房委會預料，上述新安排可讓華翠樓和華景樓住戶可提早6年、於2034年第二季遷入新華富邨第1期（見表）。換言之，整個重建項目可由原定約15年縮短至9年。

消息：明年商「總綱設計」

不影響重建單位量

被問到新鐵路華富邨站選址，房屋署消息稱暫未有定案，明年才和各方商討「總綱設計」，屆時或因應新站位置調整樓宇佈局，但強調鐵路和高架橋所佔路面不多，「𠝹一忽畀佢，唔會搞到起唔到樓」；又說新安排不影響重建次序和興建單位數量，仍維持日後可建成1.22萬伙。

房委會資助房屋小組主席黃碧如歡迎華翠樓和華景樓住戶提早6年遷置，因兩幢大廈靠近其他地盤，愈早遷置有助改善住戶居住環境。

議員稱集運加快改善出行

民建聯房屋事務發言人、立法會議員陳學鋒亦歡迎最新重建安排，認為有助穩定現有居民的生活情况，而以集體運輸系統替代原有重鐵方案亦可加快改善當區對外交通長期不便問題，有利改善居民出行。他又建議當局與地區組織加強溝通，以助更好掌握居民的實際生活及搬置的需要。

前區議員：屢歷改動 應多落邨解說

南區前區議員柴文瀚認為，是次安排加快整體重建計劃「數字上係好事」，但自2017年政府初步公布重建計劃，時間表最少歷三四次改動，難免令居民無所適從。他認為政府應多派人落邨解說。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕南港島線西段 智慧綠色集體運輸系統 華富邨

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