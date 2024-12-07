【Emily】憶昔聘用羅淑佩 葉劉讚靈活醒目

根據政府資料，羅淑佩喺1989年加入政府，做過勞工主任同貿易主任職系，1990年轉職政務職系。

葉太以前點名批評過時任文體旅局長楊潤雄處理啟德郵輪碼頭安排，噚日佢話旅遊方面最重要係吸引多啲過夜客同高端客，大型體育活動同郵輪碼頭都好重要，後者啟用多時仍然多次「甩轆」，「一定要做好」，但葉太強調碼頭有先天問題，唔係一屆局長嘅責任。佢話羅淑佩做過運輸署長同旅遊事務副專員，而且個性大膽啲、肯創新啲，覺得佢係文體旅局長嘅適合人選。

被問到係咪靠換人就可以處理問題，葉太認為人好重要，如果同一個官員講咩對方都話無先例、無政策而唔做，「或者怕多嘢做，驚自己做唔嚟，想避風險，做少錯少，係不利特首推動改革」。

被問羅能否勝任文體工作

話「文化，楊潤雄都無嘅」

至於羅淑佩係咪同時勝任文化、體育嘅工作，葉太就話「文化，楊潤雄都無嘅」，對文化好有研究嘅官員唔多，最緊要個人肯學、肯聽意見、肯接觸新事物，「做體育都唔需要本身做過運動員」。