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港聞二

【Emily】憶昔聘用羅淑佩 葉劉讚靈活醒目

【明報專訊】文化體育及旅遊局、運輸及物流局長前日同日「換馬」，行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀噚日先後接受港台同商台訪問，談及兩個政策局嘅未來工作同挑戰，亦大讚新任局長羅淑佩同陳美寶。葉太喺節目爆料話，當年自己擔任貿易署助理署長時負責招聘，羅淑佩正係佢請嘅，「嗰時覺得呢個女仔諗嘢幾靈活、幾醒目」，而羅出任政務官後一直表現唔錯。

根據政府資料，羅淑佩喺1989年加入政府，做過勞工主任同貿易主任職系，1990年轉職政務職系。

葉太以前點名批評過時任文體旅局長楊潤雄處理啟德郵輪碼頭安排，噚日佢話旅遊方面最重要係吸引多啲過夜客同高端客，大型體育活動同郵輪碼頭都好重要，後者啟用多時仍然多次「甩轆」，「一定要做好」，但葉太強調碼頭有先天問題，唔係一屆局長嘅責任。佢話羅淑佩做過運輸署長同旅遊事務副專員，而且個性大膽啲、肯創新啲，覺得佢係文體旅局長嘅適合人選。

被問到係咪靠換人就可以處理問題，葉太認為人好重要，如果同一個官員講咩對方都話無先例、無政策而唔做，「或者怕多嘢做，驚自己做唔嚟，想避風險，做少錯少，係不利特首推動改革」。

被問羅能否勝任文體工作

話「文化，楊潤雄都無嘅」

至於羅淑佩係咪同時勝任文化、體育嘅工作，葉太就話「文化，楊潤雄都無嘅」，對文化好有研究嘅官員唔多，最緊要個人肯學、肯聽意見、肯接觸新事物，「做體育都唔需要本身做過運動員」。

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