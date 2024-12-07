灣區手記：遊戲機之殤 ／文：尚東美

屈指一算，中國家用遊戲機市場已開放10年，但日前騰訊一則通知卻道出這個市場的艱難。騰訊宣布，其獨家代理的任天堂Switch，即國行（中國行貨）Switch將於2026年5月15日停運國行網店及相關營運，屆時國行Switch用戶將不能在網上商店買遊戲，也無法再下載已購遊戲或聯機。但意外地，網上並無大規模的哀鴻遍野，更多的反而是「早就料到」的先見之明。也不是說國行Switch的用戶太少而反應不大，而是這些用戶早就對國行Switch沒有期望。

原因也很簡單，雖然2019年騰訊高調宣布取得任天堂Switch獨家代理權，2020年騰訊年報也曾披露國行Switch銷量超過100萬部，但這卻是公司唯一一次將國行Switch的銷量寫入年報，之後的銷售情况如何無從知曉。但據網民反映，國行Switch不流行的最大問題，是國行主機市場縱已開放，進口遊戲版號卻仍然嚴格限制，雖然有騰訊的支持，但國行Switch上市5年，國行網店可供下載的內容只有58款，其中還包括一些非遊戲內容，而Switch其他國家網上平台的遊戲量早已超過1800款；在遊戲數量和吸引力都不足之下，大家寧願買進口水貨也不買國行Switch。

類似情况也發生在Sony的PS5身上，雖然PS5沒鎖區，但鎖服，即只能透過國內服務器連線需上網聯機的遊戲，難以與全球玩家一起遊玩，也令部分內地玩家對國行PS5卻步。有深圳機友便笑說，去香港的最大意義就是買主機，「現在有一簽多行，壞了拿回香港保修也方便」。

文：尚東美