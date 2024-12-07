明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：遊戲機之殤 ／文：尚東美

【明報專訊】內地市場，是任天堂、Sony等家用遊戲機品牌一直垂涎卻無奈的市場。內地2000年頒布遊戲機銷售與製造禁令，玩家只能去香港或境外買主機，直到2014年上海設自貿區，正式解除禁令，家用遊戲機才得以合法進入內地銷售。

屈指一算，中國家用遊戲機市場已開放10年，但日前騰訊一則通知卻道出這個市場的艱難。騰訊宣布，其獨家代理的任天堂Switch，即國行（中國行貨）Switch將於2026年5月15日停運國行網店及相關營運，屆時國行Switch用戶將不能在網上商店買遊戲，也無法再下載已購遊戲或聯機。但意外地，網上並無大規模的哀鴻遍野，更多的反而是「早就料到」的先見之明。也不是說國行Switch的用戶太少而反應不大，而是這些用戶早就對國行Switch沒有期望。

原因也很簡單，雖然2019年騰訊高調宣布取得任天堂Switch獨家代理權，2020年騰訊年報也曾披露國行Switch銷量超過100萬部，但這卻是公司唯一一次將國行Switch的銷量寫入年報，之後的銷售情况如何無從知曉。但據網民反映，國行Switch不流行的最大問題，是國行主機市場縱已開放，進口遊戲版號卻仍然嚴格限制，雖然有騰訊的支持，但國行Switch上市5年，國行網店可供下載的內容只有58款，其中還包括一些非遊戲內容，而Switch其他國家網上平台的遊戲量早已超過1800款；在遊戲數量和吸引力都不足之下，大家寧願買進口水貨也不買國行Switch。

類似情况也發生在Sony的PS5身上，雖然PS5沒鎖區，但鎖服，即只能透過國內服務器連線需上網聯機的遊戲，難以與全球玩家一起遊玩，也令部分內地玩家對國行PS5卻步。有深圳機友便笑說，去香港的最大意義就是買主機，「現在有一簽多行，壞了拿回香港保修也方便」。

文：尚東美

相關字詞﹕遊戲機 灣區手記 大灣區

上 / 下一篇新聞

棄重鐵 華富重建15年縮至9年 房會委員關注集運系統走線載力景觀影響
棄重鐵 華富重建15年縮至9年 房會委員關注集運系統走線載力景觀影響
海景戶嘆睇少6年日落 頂樓客喜聞早遷
海景戶嘆睇少6年日落 頂樓客喜聞早遷
彩虹首期清拆涉1970住戶 2029清空 七色牆研「電子化」拍照科技保育
彩虹首期清拆涉1970住戶 2029清空 七色牆研「電子化」拍照科技保育
南港島線西段改集運 陳美寶：成本低四成
南港島線西段改集運 陳美寶：成本低四成
「已拆九成」 霓虹技藝列「非遺」 師傅嘆矛盾 團體籲政府晤業界商保育
「已拆九成」 霓虹技藝列「非遺」 師傅嘆矛盾 團體籲政府晤業界商保育
三級火焚4小時 5船廠遭殃
三級火焚4小時 5船廠遭殃
浸大、城大校董會主席 黃英豪、魏明德分任
浸大、城大校董會主席 黃英豪、魏明德分任
覆核未能提早出獄 二代美隊敗訴 官：未過國安測試無減刑 不屬變相懲罰
覆核未能提早出獄 二代美隊敗訴 官：未過國安測試無減刑 不屬變相懲罰
申訴提「今已難反抗」 懲教署：未見悔意
申訴提「今已難反抗」 懲教署：未見悔意
昔裁不成立 陳虹秀暴動罪重審表證成
昔裁不成立 陳虹秀暴動罪重審表證成
個別初高中國安課本重疊 教局稱跟進
個別初高中國安課本重疊 教局稱跟進
破遠洋船走私 檢耳機護膚品料逃稅千萬
破遠洋船走私 檢耳機護膚品料逃稅千萬
郵輪再臨 旅客乘車不再久等 巴士提早服務 的士「車等人」
郵輪再臨 旅客乘車不再久等 巴士提早服務 的士「車等人」
碼頭商舖多閉門 有稱開業7年未回本
碼頭商舖多閉門 有稱開業7年未回本
控僱主及同事歧視、性騷擾 律師行孟裔女文員索償
控僱主及同事歧視、性騷擾 律師行孟裔女文員索償
貨倉盜竊 失共值百萬古董畫及結他
貨倉盜竊 失共值百萬古董畫及結他
疑財困尋死 夫婦燒炭同獲救
疑財困尋死 夫婦燒炭同獲救
稱國安法後沒再籲制裁 黎智英：原擬「獄中信」無發布
稱國安法後沒再籲制裁 黎智英：原擬「獄中信」無發布
立法翌日 民主黨街站不派《蘋果》印刷海報
立法翌日 民主黨街站不派《蘋果》印刷海報
《行運一條龍》《黑社會2》取景地 鴻運茶餐廳聖誕告別
《行運一條龍》《黑社會2》取景地 鴻運茶餐廳聖誕告別
反恐第二案警員：認人屬行動戰術 無記入口供紙
反恐第二案警員：認人屬行動戰術 無記入口供紙
九市速遞：打通粵西 黃茅海通道月內開
九市速遞：打通粵西 黃茅海通道月內開
九市速遞：東莞科企與城巴洽商供氫
九市速遞：東莞科企與城巴洽商供氫
九市速遞：澳門輕軌橫琴線通車
九市速遞：澳門輕軌橫琴線通車
九市速遞：南頭古城設店 快運推打卡抽獎
九市速遞：南頭古城設店 快運推打卡抽獎
【Emily】憶昔聘用羅淑佩 葉劉讚靈活醒目
【Emily】憶昔聘用羅淑佩 葉劉讚靈活醒目
【Emily】「紅球」環遊世界廿載 一連10日快閃香港
【Emily】「紅球」環遊世界廿載 一連10日快閃香港
【Emily】局勢不穩 立會取消赴韓考察
【Emily】局勢不穩 立會取消赴韓考察
【Emily】視聽feel嘈吵 港產海報得獎
【Emily】視聽feel嘈吵 港產海報得獎