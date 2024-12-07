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反恐第二案警員：認人屬行動戰術 無記入口供紙

【明報專訊】《反恐條例》第二宗案件，8人涉2020年初新冠疫情期間策劃3次爆炸，包括擬於3月8日在將軍澳悼念周梓樂時引爆炸彈，昨於高院第11天審訊。監視警員供稱，被告楊怡斯常戴口罩，一度除口罩吸煙，警員能辨認容貌。在辯方盤問下，警員稱辨認目標人物是「行動戰術」，沒記入書面口供。拘捕警員則稱，被告李嘉濱涉製造炸彈，未能確定他身上有否攜帶炸彈，故帶入後巷搜身。

被告依次為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文。第25名監視警員供稱，楊怡斯2020年3月7日下午6時由港鐵旺角站前往朗豪坊，她吸煙時曾除下口罩，清楚顯示正面容貌；不久，楊在公園會合何卓為，兩人步入餃子店。

辯方問理據 控方引PII反披露

辯方大律師陳偉彥盤問稱，楊怡斯常戴口罩，警員憑眉心間距、眼睛間距等辨認身分，為何沒在口供紙交代。警員稱辨認身分程序關於「行動戰術」，沒記入口供。辯方一度問及行動戰術基礎，控方引用公眾利益豁免權（PII）反對。

辯方質疑，警員從未確認目標人物是楊怡斯；警員否認，稱在楊步出旺角站、吸煙時除口罩及離開餃子店共3個時刻確認身分，「供辭無提過，唔代表我哋唔會做，呢個係我哋專業」。

第33名監視警員負責尾隨和拘捕李嘉濱，警員稱2020年3月7日晚上11時半將李截停拘捕，罪名為製造炸彈；因李是製造炸彈的疑犯，未能確定身上有否引爆器、炸彈或其他武器，為保障公眾安全，警員將李帶入後巷搜身，及後交由同袍處理。辯方質疑，當時很多人穿黑衣，警員「認錯人」和「跟錯人」；該警員一概否認。聆訊下周一（9日）續。

【案件編號：HCCC 186/22】

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