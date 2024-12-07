立法翌日 民主黨街站不派《蘋果》印刷海報

據辯方展示資料，2020年7月1日、國安法實施翌日早上，黎智英向民主黨創黨主席李柱銘發信息稱，國安法條文非常嚴苛，嚴重衝擊法治和自由，「很傷心香港死了」。

黎發訊民主黨人 指「辣到離譜」

此外，黎同日向民主派人士李永達、何俊仁和李卓人發信息稱，「看了國安法細節簡直辣到離譜，香港將無法治無自由」；另向時任《蘋果》高層張劍虹、陳沛敏、羅偉光和林文宗發信息，稱「看了國安法細節嚇了一跳，辣到離譜」，跟陳討論時形容「中共癲咗」。辯方問及，「中共癲咗」是什麼意思？黎稱覺得《國安法》「出乎意料地嚴苛」，將摧毁香港，因此形容中共「癲咗」。

黎問意見 《蘋果》4高層同倡不派

辯方展示的資料又提及，黎2020年6月29日向李永達發信息說，「七一我會在你們的籌款站派三千張以上海報」。法例實施翌晨，黎分別向張劍虹、陳沛敏、羅偉光和林文宗發信息問道，「今天我去籌款站幫忙籌款，不派海報，你認為怎樣？」

當時張劍虹回覆「不派海報都妥」；羅偉光稱「籌款街站獲批，不犯法，你到場只籌款，不做其他，不派海報，比較好」；陳沛敏答謂「其實如果你是想公開現身作為一種姿態，海報不派也不會影響效果」；林文宗起牀時黎已在街站，林回覆「不派海報，是小心使（駛）得萬年船。我認同你的決定」。

庭上提及，黎同日向李永達和李卓人轉寄羅偉光不派海報的建議；李卓人回覆「你不一定要到場，以前七一你都不是次次到，你的角色在傳媒最重要」，黎答「我去籌款應無問題，合法的」。

黎供稱，《蘋果》曾計劃為民主黨七一籌款街站印製寫上「為自由抗爭」字句的海報，按他理解，民主黨最終或出於謹慎取消派發，「這不是我的決定」，並確認7月1日他有現身街站。

（黎智英案）