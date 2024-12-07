明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

稱國安法後沒再籲制裁 黎智英：原擬「獄中信」無發布

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案，昨天踏入第104日審訊。黎智英供稱國安法實施後他曾讀條文細節，得知要求制裁構成犯罪，他無再這樣做，否則「形同自殺」。黎確認批准管理他Twitter帳戶的李兆富請辭，而自己原先準備入獄後刊出的「獄中信」最終亦無發布，否認與他人在國安法後延續串謀犯罪協議。同時，黎接受外媒訪問時表明不是放棄為民主而戰，庭上則稱大可循非法途徑離港，但不想這樣做。

《港區國安法》2020年6月30日晚上11時實施，辯方展示7月1日凌晨3時許，李兆富發信息給黎智英提出希望黎的Twitter帳戶能由其他人管理。黎上午約7時回覆稱他已閱讀國安法細節，認為很嚴苛，會破壞香港法治，「你保持低調是對的」。約同一時間，黎向時任《蘋果》高層張劍虹、陳沛敏，以及泛民友好李柱銘、李永達等人發信息評論國安法（見另稿）。黎供稱他批准李請辭，因當時是非常關鍵且危險的時刻，打算看看李回到美國後會否安心繼續工作。

官追問黎何時細閱條文

辯方問黎何時閱畢國安法細節，黎表示忘記。法官李運騰問，倘提及相關內容的信息是上午7時40分或以前發送，可否理解為黎當時已閱讀細節，黎稱「應該是」。辯方追問黎是否已知道何謂「勾結外國勢力」；黎同意。黎又稱他在國安法實施後變得很小心，知道國安罪行最高囚終身，無再要求制裁。

辯方另展示《華爾街日報》編輯Bill McGurn同日上午發送給黎的信息，稱黎早前撰寫的「Letter from a Hong Kong Jail」（香港獄中信）很有力，提醒若修改內容盡早提出。據庭上展示內容，文首稱「若然你正閱讀此信件，代表我已在獄中，承蒙中共的正義。從某些方面而言，我比在外面更自由，當政權將捍衛真相和法治視為罪行，誠實的人還能身處何地？」

「獄中信」提美國「不要忘記朋友」

信件並稱「我一直很欣賞美國，致我的美國朋友，我現在獄中跟你們說，我們正被中國壓榨，因為我們與你們有共同的價值觀。在我們需要幫助的時刻，請不要忘記你們的朋友。」辯方指找不到該文的發布紀錄，黎稱文章於7月1日前撰寫，代表他當時想法，他預計自己會入獄。辯方問黎是否打算入獄後告訴公眾一些事？黎表示他原先想，但最後決定不發布，內容並非要求制裁、封鎖或其他敵對行動。

黎確認7月1日晚上他接受「霍士財經網」訪問，當中稱不知「紅線」在哪。黎供稱國安法紅線模糊，他無於訪問要求外國制裁。庭上另展示「美聯社」翌日刊登的訪問內容，黎表示「會繼續留港爭取民主，但現要循一個截然不同的途徑來做這件事」，訪問尾聲中黎稱不能離港，「這不僅使我自己蒙羞，亦損害《蘋果日報》名聲，我會破壞民主運動的團結」。

美媒訪問 黎謂「不同途徑」爭民主

黎續解釋，香港有了「新法律」後態度要改變。辯方追問如何改變？黎表示當時是法例生效第二天，尚未有答案，但知道情况會變得很不一樣，他並非要放棄為民主而戰，只是不透過非法途徑，並謂「如果我願意的話我可以其他方式離開，如果我夠堅定，一定有方法」。辯方問如何做到？黎稱「非法地」，「但我從不想這樣做」。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

上 / 下一篇新聞

棄重鐵 華富重建15年縮至9年 房會委員關注集運系統走線載力景觀影響
棄重鐵 華富重建15年縮至9年 房會委員關注集運系統走線載力景觀影響
海景戶嘆睇少6年日落 頂樓客喜聞早遷
海景戶嘆睇少6年日落 頂樓客喜聞早遷
彩虹首期清拆涉1970住戶 2029清空 七色牆研「電子化」拍照科技保育
彩虹首期清拆涉1970住戶 2029清空 七色牆研「電子化」拍照科技保育
南港島線西段改集運 陳美寶：成本低四成
南港島線西段改集運 陳美寶：成本低四成
「已拆九成」 霓虹技藝列「非遺」 師傅嘆矛盾 團體籲政府晤業界商保育
「已拆九成」 霓虹技藝列「非遺」 師傅嘆矛盾 團體籲政府晤業界商保育
三級火焚4小時 5船廠遭殃
三級火焚4小時 5船廠遭殃
浸大、城大校董會主席 黃英豪、魏明德分任
浸大、城大校董會主席 黃英豪、魏明德分任
覆核未能提早出獄 二代美隊敗訴 官：未過國安測試無減刑 不屬變相懲罰
覆核未能提早出獄 二代美隊敗訴 官：未過國安測試無減刑 不屬變相懲罰
申訴提「今已難反抗」 懲教署：未見悔意
申訴提「今已難反抗」 懲教署：未見悔意
昔裁不成立 陳虹秀暴動罪重審表證成
昔裁不成立 陳虹秀暴動罪重審表證成
個別初高中國安課本重疊 教局稱跟進
個別初高中國安課本重疊 教局稱跟進
破遠洋船走私 檢耳機護膚品料逃稅千萬
破遠洋船走私 檢耳機護膚品料逃稅千萬
郵輪再臨 旅客乘車不再久等 巴士提早服務 的士「車等人」
郵輪再臨 旅客乘車不再久等 巴士提早服務 的士「車等人」
碼頭商舖多閉門 有稱開業7年未回本
碼頭商舖多閉門 有稱開業7年未回本
控僱主及同事歧視、性騷擾 律師行孟裔女文員索償
控僱主及同事歧視、性騷擾 律師行孟裔女文員索償
貨倉盜竊 失共值百萬古董畫及結他
貨倉盜竊 失共值百萬古董畫及結他
疑財困尋死 夫婦燒炭同獲救
疑財困尋死 夫婦燒炭同獲救
立法翌日 民主黨街站不派《蘋果》印刷海報
立法翌日 民主黨街站不派《蘋果》印刷海報
《行運一條龍》《黑社會2》取景地 鴻運茶餐廳聖誕告別
《行運一條龍》《黑社會2》取景地 鴻運茶餐廳聖誕告別
反恐第二案警員：認人屬行動戰術 無記入口供紙
反恐第二案警員：認人屬行動戰術 無記入口供紙
九市速遞：打通粵西 黃茅海通道月內開
九市速遞：打通粵西 黃茅海通道月內開
九市速遞：東莞科企與城巴洽商供氫
九市速遞：東莞科企與城巴洽商供氫
九市速遞：澳門輕軌橫琴線通車
九市速遞：澳門輕軌橫琴線通車
九市速遞：南頭古城設店 快運推打卡抽獎
九市速遞：南頭古城設店 快運推打卡抽獎
灣區手記：遊戲機之殤 ／文：尚東美
灣區手記：遊戲機之殤 ／文：尚東美
【Emily】憶昔聘用羅淑佩 葉劉讚靈活醒目
【Emily】憶昔聘用羅淑佩 葉劉讚靈活醒目
【Emily】「紅球」環遊世界廿載 一連10日快閃香港
【Emily】「紅球」環遊世界廿載 一連10日快閃香港
【Emily】局勢不穩 立會取消赴韓考察
【Emily】局勢不穩 立會取消赴韓考察
【Emily】視聽feel嘈吵 港產海報得獎
【Emily】視聽feel嘈吵 港產海報得獎