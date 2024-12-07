稱國安法後沒再籲制裁 黎智英：原擬「獄中信」無發布

《港區國安法》2020年6月30日晚上11時實施，辯方展示7月1日凌晨3時許，李兆富發信息給黎智英提出希望黎的Twitter帳戶能由其他人管理。黎上午約7時回覆稱他已閱讀國安法細節，認為很嚴苛，會破壞香港法治，「你保持低調是對的」。約同一時間，黎向時任《蘋果》高層張劍虹、陳沛敏，以及泛民友好李柱銘、李永達等人發信息評論國安法（見另稿）。黎供稱他批准李請辭，因當時是非常關鍵且危險的時刻，打算看看李回到美國後會否安心繼續工作。

官追問黎何時細閱條文

辯方問黎何時閱畢國安法細節，黎表示忘記。法官李運騰問，倘提及相關內容的信息是上午7時40分或以前發送，可否理解為黎當時已閱讀細節，黎稱「應該是」。辯方追問黎是否已知道何謂「勾結外國勢力」；黎同意。黎又稱他在國安法實施後變得很小心，知道國安罪行最高囚終身，無再要求制裁。

辯方另展示《華爾街日報》編輯Bill McGurn同日上午發送給黎的信息，稱黎早前撰寫的「Letter from a Hong Kong Jail」（香港獄中信）很有力，提醒若修改內容盡早提出。據庭上展示內容，文首稱「若然你正閱讀此信件，代表我已在獄中，承蒙中共的正義。從某些方面而言，我比在外面更自由，當政權將捍衛真相和法治視為罪行，誠實的人還能身處何地？」

「獄中信」提美國「不要忘記朋友」

信件並稱「我一直很欣賞美國，致我的美國朋友，我現在獄中跟你們說，我們正被中國壓榨，因為我們與你們有共同的價值觀。在我們需要幫助的時刻，請不要忘記你們的朋友。」辯方指找不到該文的發布紀錄，黎稱文章於7月1日前撰寫，代表他當時想法，他預計自己會入獄。辯方問黎是否打算入獄後告訴公眾一些事？黎表示他原先想，但最後決定不發布，內容並非要求制裁、封鎖或其他敵對行動。

黎確認7月1日晚上他接受「霍士財經網」訪問，當中稱不知「紅線」在哪。黎供稱國安法紅線模糊，他無於訪問要求外國制裁。庭上另展示「美聯社」翌日刊登的訪問內容，黎表示「會繼續留港爭取民主，但現要循一個截然不同的途徑來做這件事」，訪問尾聲中黎稱不能離港，「這不僅使我自己蒙羞，亦損害《蘋果日報》名聲，我會破壞民主運動的團結」。

美媒訪問 黎謂「不同途徑」爭民主

黎續解釋，香港有了「新法律」後態度要改變。辯方追問如何改變？黎表示當時是法例生效第二天，尚未有答案，但知道情况會變得很不一樣，他並非要放棄為民主而戰，只是不透過非法途徑，並謂「如果我願意的話我可以其他方式離開，如果我夠堅定，一定有方法」。辯方問如何做到？黎稱「非法地」，「但我從不想這樣做」。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）