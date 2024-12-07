碼頭商舖多閉門 有稱開業7年未回本

記者昨早到碼頭商舖觀察，A區及B區的天台花園及2樓9個舖位中有3個開門營業，其中「紙飛機．親子空間」餐廳負責人陳小姐說，郵輪停靠時有客光顧，但為數甚少，餐廳自2017年開業至今「無回本」，「老闆他們要做的話，我會繼續做下去」。她說餐廳客群多為附近工人和職員，周末「會多些人」。

昨早所見，商場僅見上述餐廳、郵輪碼頭宴會中心及一家手信店營業，宴會中心僅有小量客人，手信店則鮮見有人光顧，於A區2樓的地壺球中心及西甲足球學校大門緊閉，門前貼上法庭告示指兩個舖位已被勒令收回，地下亦有無人拆封的信件。

議員倡加快建青年驛站 帶動人流

立法會議員楊永杰表示，郵輪碼頭商業設施不足「大家一直都講緊」，單靠現時商業設施及人流，「就算你怎樣免租也好，都不會吸引太多商業機構進駐」，因此應把握未來啟德隔離設施改建青年驛站的契機，做好整體規劃及配套，以及與青年驛站協調，料青年驛站有不少青年文創基地、餐飲設施等，可吸引到訪旅客一併到碼頭商場，冀政府加快推進青年驛站項目。