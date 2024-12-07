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港聞二

郵輪再臨 旅客乘車不再久等 巴士提早服務 的士「車等人」

【明報專訊】郵輪「海洋光譜號」昨早抵達啟德郵輪碼頭，相比上月「名人極致號」訪港時旅客候車大排長龍，昨日巴士服務時間提早，到場的士亦增加，旅客久等場面不再。今趟旅客大多選乘巴士，不少人等候約15至20分鐘即可上車。聖誕新年臨近，月內將有多艘郵輪停泊啟德，包括下周一（9日）有兩艘郵輪到埗。立法會議員江玉歡稱滿意昨早交通安排，反映當局汲取經驗及做足準備。

載有約4900名乘客、由上海出發的海洋光譜號昨早6時抵港。除4條常規巴士路線及一條專線小巴線外，昨早另有兩條特快巴士路線分別接駁港鐵啟德站和高鐵西九龍站。相比上次5條巴士線中有兩條在郵輪落客時仍未服務，昨日碼頭所有巴士線頭班車於清晨5時多至約7時半開出。碼頭營運商向進入碼頭載客的士派發100元石油氣優惠券。

旅客稱方便 倡穿梭巴更早開出

本報記者昨早6時許起在場觀察，旅客約6時40分起陸續步出抵港大堂，大多選乘巴士，小部分乘搭的士。碼頭開放原屬限制區的B區行李大堂，讓旅客在內候車，並安排職員分流，以及安排設行李架的巴士到場，旅客大多候車約15至20分鐘即可上車。

來自美國的馮先生上月亦曾在啟德落船，他說昨早約7時上岸，「上月落船少啲車，唔知有咩車，今次交通就方便」，而今次「一出來就有單張」，亦留意到新增不同目的地的巴士線，但認為免費穿梭巴應更早開出。現場續有收費及免費旅遊巴分別開往觀塘APM商場、鑽石山站、九龍塘站及高鐵西九龍站，頭班車分別於8時半及9時開出。

業界籲平衡的士巴士需求

現場的士亦比上次增加，未再現人龍，反而一度「車等人」而現車龍，大部分旅客甫到站即上車。的士司機王先生說，前晚收到車行通知有郵輪到港，「不是100元（石油氣券）一定不會入來」。的士小巴商總會會長周國強認為贈送100元石油氣券確能吸引司機到碼頭，惟仍有司機或因最終無客而失望，建議當局思考如何平衡巴士及的士需求，「否則一路靠巴士，一到不夠的士時又被人罵，但的士入來如果不夠客，他們亦會灰心」。他說郵輪碼頭方面的通訊群組會交代郵輪何時泊岸及「出客」，但未提及旅客來源或分類，若能詳細交代，有助業界「感覺到個需求」。

踏入12月，下周起至月底將有8班郵輪停泊啟德，其中海洋光譜號將訪港4次，名人極致號下周一會再臨，同日「挪威奮進號」亦抵埗。文體旅局周三（4日）開會商討加強統籌郵輪碼頭接待母港大型郵輪預備工作後表示，有關交通安排涉及「未來數月」。

下周一兩艘到埗 安排延續數月

江玉歡稱滿意昨早郵輪碼頭交通安排，反映當局汲取經驗及做足準備。對於下周一兩艘郵輪抵達啟德，她說政府一定要謹慎處理，而按昨日經驗，「應該不會有那麼大機會『甩轆』」。

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