「人們帶上政治眼光看待」 否認揶揄法官文章煽憎恨司法

國安法實施前憂摧毁法治

稱指出事實解釋移民心態

辯方展示6月14日黎撰寫的文章〈窒息中的香港人 逃亡還是抗爭〉，文中稱《港區國安法》摧毁香港法治、文明和國際金融中心地位，又指香港教育已變成「洗腦機器」，「面對這樣無恥無信的政權……除了一走了之，香港人還有什麼選擇？」文章尾聲，黎提起自身案件，稱「主控官建議法官不批我出境許可證，法官同意了，也難怪，誰會國安法風頭火勢之下承受風險？」

辯方指黎智英撰寫文章時尚未得知國安法細節，何以認為它摧毁法治和文明，黎供稱他應看過傳媒報道，覺得香港受威脅，時任《蘋果》副社長陳沛敏或總編輯羅偉光亦曾提起；而「無恥無信」是形容內地政權。辯方問黎對教育制度的批評有何基礎，黎稱書本和圖書館都被審查。他否認煽動對中央政府的仇恨，指只是指出事實，解釋為何港人要移民，以及港人在《基本法》享有的權利化為烏有。

辯方指文末黎智英就刑事恐嚇案在高院申請保釋條件被拒一事，對法官作出了「嚴重的指控」，問他有否意圖引起司法憎恨。黎不認同持此論調者是「太多幻想」，當時是關鍵時期，港人面對國安法壓力，「令我的案件變得政治化」。法官杜麗冰打斷指，該案涉刑恐記者，非政治性，黎表示他自己屬「政治性」，「人們帶上政治眼光看待我」。

不關心劉祖廸「國際戰線」

翌日蘋果報道〈中共威脅全球民主自由 攬炒巴加入國際聯軍反抗〉，黎供稱不記得當時有否閱讀此報道，頂多只瞥看標題。黎又自言不關心「攬炒巴」劉祖廸在「國際戰線」的作為，當時亦對文中提及的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC） 無認知。法官李運騰指出，黎早前供稱該段時間有感「國際支持」重要，黎對報道不感興趣嗎？黎回應他認為該文章跟「攬炒巴」個人有關，而非國際支持。

（黎智英案）