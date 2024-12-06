曾語張劍虹「國安法未必如期實施」 黎今稱一廂情願 自覺隨時被捕 無逼《蘋果》員工「跟我戰鬥」

促主筆跟進「習李權鬥」

因具新聞價值

辯方大律師關文渭昨圍繞2020年6月中至同月底的事情提問。據辯方展示的資料，2020年6月12日，黎智英詢問時任《蘋果》主筆認罪被告楊清奇「可以找到人分析習李權鬥浮面的內情嗎？」黎在庭上解釋，他當時希望楊清奇為英文版蘋果找人就「習李權鬥」撰文，因為「習李權鬥」具新聞價值，對外國讀者亦屬大事。

至6月18日下午，張劍虹向黎智英發送新華社報道連結，當中提到國安法涵蓋4類罪行，包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結外國或境外勢力；當時黎回應稱國安法沒新意，並相信法例「不一定會如期實施」。黎供稱，國安法不一定如期實施只是他「一廂情願」。此時法官李素蘭再問，黎是否從報道或傳聞得知國安法不一定如期實施？黎重申這是他「一廂情願」，「我沒說我從任何地方讀到有關內容」。

同日傍晚，黎智英另出席蘋果日報25周年報慶活動，當時黎在活動中向員工表示「冇人逼你做烈士」。黎在庭上進一步確認，他亦無着員工「跟我一起戰鬥」，自言「不想這樣做」，因員工的人生比蘋果更重要。

否認曾稱若被捕歐美不坐視

指說法「自以為是」

至於港區國安法實施前一周發生的事情，楊清奇早前供稱，2020年6月23日到黎智英大宅晚飯期間，黎表明「唔驚」被捕，相信被捕能證明中共和港府打壓人權，亦覺得美國、英國和歐洲不會對他被捕坐視不理。不過，黎在庭上否認曾說出上述言論，形容自己被捕會引起國際關注是「自以為是」的說法。

此外，庭上提到6月28日和29日，黎智英和張劍虹均就當前時局通訊。6月28日，黎向張劍虹發信息稱，「就是我是特別個案我也不理了，這是頂天立地的時候，我也不重要了」。黎供稱，他所指的「個案」是在政治上非常敏感的自己，自言可能隨時被捕。法官李運騰關注，黎是否在信息中表示，就算他是國安法「特別個案」，他也「不理了」？黎同意。

6月29日，張向黎發送一篇標題為〈葉國謙稱「金盆洗手」不被追究 陳智思警告市民勿越紅線〉的報道，黎當時回覆，「但願如此，但手（金）盤洗手不再抗爭無可能，煮到嚟就食……」就上述信息，黎稱當時認為國安法實施不代表「迎來終結」，現在覺得自己「太樂觀了」。國安法最終在2020年6月30日晚上11時實施，黎稱當晚9時許入睡，翌日醒來法例已通過，「那天我就熟習了它」。

另外，「從犯證人」陳梓華早前供稱曾於2020年6月向黎表達擔憂，最終被黎說服「繼續做」，哪怕是違法的事。黎昨否認曾向陳說過這番話，自言「一直告訴別人不要違法」，「我為何會叫他自殺？」

審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）