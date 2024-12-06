曾語張劍虹「國安法未必如期實施」 黎今稱一廂情願 自覺隨時被捕 無逼《蘋果》員工「跟我戰鬥」

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案昨踏入第103日審訊，辯方續圍繞《港區國安法》實施前的事情向黎智英發問。庭上提到，2020年6月，黎向時任壹傳媒行政總裁認罪被告張劍虹表示國安法不一定如期實施。法官關注，黎是否從報道或傳聞得悉國安法不會如期實施？黎智英表示這是他「wishful thinking（一廂情願）」。另外，黎供稱不曾着員工「跟我一起戰鬥」，因員工的人生比《蘋果》更重要。
促主筆跟進「習李權鬥」
因具新聞價值
辯方大律師關文渭昨圍繞2020年6月中至同月底的事情提問。據辯方展示的資料，2020年6月12日，黎智英詢問時任《蘋果》主筆認罪被告楊清奇「可以找到人分析習李權鬥浮面的內情嗎？」黎在庭上解釋，他當時希望楊清奇為英文版蘋果找人就「習李權鬥」撰文，因為「習李權鬥」具新聞價值，對外國讀者亦屬大事。
至6月18日下午，張劍虹向黎智英發送新華社報道連結，當中提到國安法涵蓋4類罪行，包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結外國或境外勢力；當時黎回應稱國安法沒新意，並相信法例「不一定會如期實施」。黎供稱，國安法不一定如期實施只是他「一廂情願」。此時法官李素蘭再問，黎是否從報道或傳聞得知國安法不一定如期實施？黎重申這是他「一廂情願」，「我沒說我從任何地方讀到有關內容」。
同日傍晚，黎智英另出席蘋果日報25周年報慶活動，當時黎在活動中向員工表示「冇人逼你做烈士」。黎在庭上進一步確認，他亦無着員工「跟我一起戰鬥」，自言「不想這樣做」，因員工的人生比蘋果更重要。
否認曾稱若被捕歐美不坐視
指說法「自以為是」
至於港區國安法實施前一周發生的事情，楊清奇早前供稱，2020年6月23日到黎智英大宅晚飯期間，黎表明「唔驚」被捕，相信被捕能證明中共和港府打壓人權，亦覺得美國、英國和歐洲不會對他被捕坐視不理。不過，黎在庭上否認曾說出上述言論，形容自己被捕會引起國際關注是「自以為是」的說法。
此外，庭上提到6月28日和29日，黎智英和張劍虹均就當前時局通訊。6月28日，黎向張劍虹發信息稱，「就是我是特別個案我也不理了，這是頂天立地的時候，我也不重要了」。黎供稱，他所指的「個案」是在政治上非常敏感的自己，自言可能隨時被捕。法官李運騰關注，黎是否在信息中表示，就算他是國安法「特別個案」，他也「不理了」？黎同意。
6月29日，張向黎發送一篇標題為〈葉國謙稱「金盆洗手」不被追究 陳智思警告市民勿越紅線〉的報道，黎當時回覆，「但願如此，但手（金）盤洗手不再抗爭無可能，煮到嚟就食……」就上述信息，黎稱當時認為國安法實施不代表「迎來終結」，現在覺得自己「太樂觀了」。國安法最終在2020年6月30日晚上11時實施，黎稱當晚9時許入睡，翌日醒來法例已通過，「那天我就熟習了它」。
另外，「從犯證人」陳梓華早前供稱曾於2020年6月向黎表達擔憂，最終被黎說服「繼續做」，哪怕是違法的事。黎昨否認曾向陳說過這番話，自言「一直告訴別人不要違法」，「我為何會叫他自殺？」