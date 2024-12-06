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港聞

港聞二

收地發展大學城 發展副局：為香港好難免影響部分人 攸潭美村民憂滅村 官員允同邨安置

【明報專訊】政府早前公布牛潭尾發展大學城，昨諮詢元朗區議會，晚上到攸潭美村出席居民大會，講解收地程序及賠償。記者昨晚觀察逾200人出席，不少人反對政府收地，或要求收地後原區或原村安置。出席大會的發展局副局長林智文稱明白居民感情深厚，希望保留原有鄰里網絡，冀專用安置屋邨可令「左右隔籬變樓上樓下」，讓居民可同邨安置，有現場居民不滿並回應「不如上太空！」

林智文稱悉街坊情深厚

建專邨安置續鄰里關係

林智文聯同立法會議員劉國勳，以及地政總署、規劃署等部門代表，昨晚到攸潭美村公所出席居民大會，向居民講解收地程序及賠償安排，包括土地擁有人、寮屋住戶、漁戶及農戶的特惠津貼或安置安排，並指相關收地程序或約2027年才開展，在此之前會繼續聆聽居民意見，強調現時仍處於發展初步階段。

會上有不少居民反對政府收地，村民朱先生表示反對「滅村」，稱村民得知收地「憂心忡忡」，他居住村內近70年，祖父是開村村長，不解為何政府會選擇該處發展，要求當局讓村民可繼續居住。

村民質疑無諮詢「話走就走」

非人人只問經濟利益

在村內生活逾50年的村民王先生（化名）稱，官員到訪提出的是賠償措施，但村民與土地感情不是金錢可補償，並非每個人都只掛念經濟利益，可惜官員提及的只是如何「平地轉上高地（安置屋邨），不如上太空！」又批評政府財政儲備短缺，本港又有多所大學，「點解要突然之間揼嚿咁嘅嘢（大學城）出嚟」？斥政府無詢問村民意見，便制定發展計劃，「話有就有，話走就走，我哋人嚟㗎！唔係隻狗！」

林智文回應稱，明白居民對該村有感情，但「發展是為香港好」，難以避免影響部分人，因此政府提出專用安置屋邨冀安置，盡量減低對居民的影響，亦理解市民會有不滿，希望與市民正面溝通，繼續交流。

發展局聯同土木工程拓展署、規劃署等部門昨亦諮詢元朗區議會城鄉規劃及發展委員會，會上不少區議員關注大學城用地不足，亦有關注村民如何安置。

村民倡原區安置

北都辦副主任：古洞粉嶺覓地

發展局北部都會區統籌辦事處副主任翁佩雲回應稱本港土地有限，「盡量貴精不貴多」，又稱洪水橋有約5公頃大學城用地，引述教育局指會提供給自資專上院校，新界北新市鎮年尾前公布發展建議，亦有約40公頃作大學城用途。

對於攸潭美村民關注會否原區安置，翁佩雲稱，政府將在不同地點如古洞北、洪水橋及粉嶺等興建「專用安置屋邨」提供安置，預計2027年會有約5700個單位建成，安置合資格的受影響「在地人士」，並繼續與村民聯絡，就搬遷、安置及賠償安排跟進，未有正面回應會否原區安置。

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