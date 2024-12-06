反恐第二案 警稱被告買假髮V煞面具

被告依次為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文。第5名監視警員供稱，3月7日晚上跟蹤李嘉濱在旺角登上紅色私家車前往將軍澳，李和司機向尚德邨「連儂牆」拍攝。李嘉濱的辯方大律師盤問時提出，控方播放的行車記錄儀片段頂多與警員路線相同，警員不能確認片段屬於該私家車，警員也不能肯定李有上車；警員一概不同意。辯方又指，警員清楚知悉李和另一監視目標女子潘栩彤是情侶；警員否認。

第6名監視警員在書面供辭則指，同日下午在油麻地目睹李嘉濱步出權益五金店，他曾手攜膠片及用紅色膠袋載着的角鐵上的士；及後李離開大角嘴宏創方到訪建材店，傍晚李與潘栩彤見面及行入數間五金店。警員庭上供稱，戴口罩的李夜晚在旺角上過前述私家車，又落車經天橋到達兩間藥房。辯方提出，以當日周六旺角人流而言，警員跟蹤時會被阻擋視線及或「跟甩」；警員不同意，亦否認先入為主認錯人。

第7名監視警員的供辭同樣指，當日見李嘉濱曾拿着膠片並接觸潘栩彤；警員出庭作供時稱，李同晚在通州街從上述私家車前座下車，在後座取出一個有手挽的箱子後返回前座。警員接受盤問下補充，李拿箱子時車內亮燈，其臉容清晰可見。

綜合第24及25名監視警員證供，被告楊怡斯3月7日在中環Partyland店舖購買兩頂假髮和一個V煞面具，再到旺角朗豪坊後拿着手提化妝品紙袋，之後與目標男子何卓為會面。第24名監視警員作供強調，「根據我十幾年刑事情報科經驗」，肯定見到的女子就是楊怡斯。

【案件編號：HCCC 186/22】