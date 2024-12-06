明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

拘捕陳虹秀警長：再聞叫喊「數秒」拉人

【明報專訊】涉2019年8．31灣仔衝突案的「陣地社工」成員陳虹秀否認暴動罪，案件昨於區域法院續審。控方傳召案發時拘捕陳的警長林上嵐作供，林供稱當晚他隨部隊沿軒尼詩道掃蕩，其間看見陳站在路旁用擴音器，向警方叫喊「保持你克制」等說話；他起初無視並繼續推進，但當再次見到陳用擴音器叫喊，遂上前拘捕陳。案件今續，控方將傳召最後一名證人，即在影片辨認聲音的專家。

聞女聲喊「保持你克制」 稱起初無視

控方傳召林上嵐作供，林供稱他現隸屬機場特警組，案發時為「速龍小隊」隊員。當晚7時許，林與部隊從金鐘沿軒尼詩道往灣仔方向掃蕩，林推進至軒尼詩道與分域街交界時，聽到擴音器傳出一把女聲，叫喊「保持你克制」，林自言對該說話記憶深刻。

林往聲音來源望去，看見陳站在前面30米、身穿黑衫白褲、手持咪高峰及帶備擴音器。林又聽到陳使用擴音器叫喊「唔好開槍」、「佢哋走緊」及「畀時間佢哋走」等說話，惟林沒再注意陳，因為林想將注意力集中在可能會襲擊警方的集結者。

辯方指無阻推動 警同意陳或站行人路

林又指，當他與部隊推進至軒尼詩道與馬師道交界時，前方有逾百示威者聚集。林再聽到同一女聲從他左邊傳出，林望向左邊時發現陳不斷重複在分域街說過的話，遂拘捕陳，其間有人嘗試阻止警方帶走陳，林喝令陳蹲下等待拘捕，及後由女警協助上膠手扣。

辯方盤問時提出，陳於分域街站在行人路，無阻警方快速推動；林同意陳當時可能站在行人路。辯方又問，林第二次見到陳後數秒便決定拘捕陳，陳被捕期間表現合作；林同意他在數秒後便決定拘捕，但指陳在被捕初期「有少少反抗」，至等待女警時才表現合作。

【案件編號：DCCC 12/20】

明報記者

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞