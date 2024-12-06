拘捕陳虹秀警長：再聞叫喊「數秒」拉人

聞女聲喊「保持你克制」 稱起初無視

控方傳召林上嵐作供，林供稱他現隸屬機場特警組，案發時為「速龍小隊」隊員。當晚7時許，林與部隊從金鐘沿軒尼詩道往灣仔方向掃蕩，林推進至軒尼詩道與分域街交界時，聽到擴音器傳出一把女聲，叫喊「保持你克制」，林自言對該說話記憶深刻。

林往聲音來源望去，看見陳站在前面30米、身穿黑衫白褲、手持咪高峰及帶備擴音器。林又聽到陳使用擴音器叫喊「唔好開槍」、「佢哋走緊」及「畀時間佢哋走」等說話，惟林沒再注意陳，因為林想將注意力集中在可能會襲擊警方的集結者。

辯方指無阻推動 警同意陳或站行人路

林又指，當他與部隊推進至軒尼詩道與馬師道交界時，前方有逾百示威者聚集。林再聽到同一女聲從他左邊傳出，林望向左邊時發現陳不斷重複在分域街說過的話，遂拘捕陳，其間有人嘗試阻止警方帶走陳，林喝令陳蹲下等待拘捕，及後由女警協助上膠手扣。

辯方盤問時提出，陳於分域街站在行人路，無阻警方快速推動；林同意陳當時可能站在行人路。辯方又問，林第二次見到陳後數秒便決定拘捕陳，陳被捕期間表現合作；林同意他在數秒後便決定拘捕，但指陳在被捕初期「有少少反抗」，至等待女警時才表現合作。

【案件編號：DCCC 12/20】

明報記者

（反修例風暴）