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體藝館八成座位可搬 椅背可放杯

【明報專訊】可容納1萬人的啟德體藝館明日迎來首場測試賽，館內設計昨日曝光。啟德體育園總監鄧竟成表示，體藝館是具國際水平的多用途場館，符合8個主要運動項目的國際賽水平要求，包括羽毛球、籃球及排球等，館內八成座位可移動，最多可設置近40個羽毛球場。

本報記者昨日入場參觀，部分設施仍在施工，樓高3層的體藝館除了設有可容納1萬人的競技場，亦設有可容納500人的副場「習藝坊」，供運動員熱身或社區人士使用。為配合明日測試賽，競技場昨已設置籃球場，佈置為三面台，可容納7100人，每邊有20行座位，天花板設四面屏幕。記者坐在最高一行座位觀察，與籃球場距離頗遠。每張椅背均設有可放置杯子的裝置，本港大部分場館均沒此設計。

體藝館地下層設售票處，競技場安檢區左方為習藝坊，右方設有輕食店，亦連接啟德零售館1及2；1樓設有舞蹈室及多用途室，連接啟德零售館2；2樓設有貴賓室及多用途室；3樓則設有保齡球中心及「啟航台」。根據現場地圖，體藝館亦設有大會堂、運動館及攀岩牆。

體藝館本月20日將舉行《CHILL เก่ง Music Festival》測試活動，演出者包括本地男團MIRROR。體育專員蔡健斌表示，預計當日有5500名觀眾參與，明年1月會開始測試體育園主場館。

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