體育園周日1.2萬人壓測 首試千人巴士的士散場

運動場模擬火警

體藝館模擬發現可疑物

警方表示，1.2萬名參與者大部分為公務員，其餘為啟德居民及青少年制服團隊，5000人參與青年運動場的壓力測試，7000人會到體藝館。測試分成4個階段，首階段下午3時半開始，參與者持票進入兩個場館，接受安檢及驗票後於指定座位就座；次階段5時15分開始，青年運動場的觀眾將參與模擬火警演習，體藝館則會模擬發現可疑人物或物品等情景。

模擬首次離場的第三階段於5時45分開始，逾1萬人會步行往港鐵啟德站離開，再乘搭港鐵到宋皇臺站下車，返回所屬場館；另外逾1000人會到位於宋皇臺道的巴士及的士上落客區，參與者需付費乘搭特別巴士線或的士模擬離場，之後在原地下車，返回所屬場館。當局已安排8個專營巴士及6個的士上落客位，包括6條「ST」巴士線及15輛的士。

第二次離場交通工具自選

最後階段則於6時45分開始，屆時所有人會同時離場，可自行選擇乘搭交通工具離開。運輸署首席運輸主任尹柏恩表示，該上落客位設有收費表商用停車位，方便公眾停泊商用車，但舉辦大型活動期間會停用。

尹柏恩續稱，港鐵啟德及宋皇臺站在測試期間如常開放，但個別時段會實施客流管制，包括兩站D出入口在部分時段只供乘客入站，有需要時乘客需輪候分批入站。列車服務則於散場時加密至平日上午繁忙時段的班次。尹稱，汲取上次測試經驗，港鐵已加強與附近居民溝通，預早在兩站張貼通告，提醒當日車務安排。

體藝館明日測試賽 料2000人入場

至於明日舉行的測試賽，下午3時率先上演首場中學男子籃球友誼賽，5時上演U22男子籃球挑戰賽。體育專員蔡健斌稱預計2000人入場，持票者下午1時半可入場，不設現場售票，呼籲入場人士使用公共交通工具。蔡提醒不可攜長雨傘、食品、飲品和空樽入場，無帶背包和手提包的觀眾可循專用通道加快入場，體藝館常設6至8個安檢站，若發現市民輪候過久，會加開安檢站。

另外，對於羅淑佩獲任命為文體旅局長、楊潤雄被免去局長職務，蔡健斌稱他和團隊會繼續堅守崗位，努力貢獻香港社會。