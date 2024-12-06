吊船下降突傾斜 兩工人被困一傷

料摩打故障 上周例行檢查正常

房屋署回覆，已即時要求維修承辦商暫停所有外牆及吊船工程，詳細檢查並提交事故調查報告及改善方案，避免再發生同類事件。石圍角邨正維修外牆，工程涉及全邨共8座樓宇。石葵樓外牆工程今年10月展開，預計明年1月竣工。根據紀錄，涉事吊船最近於11月30日做例行檢查及測試，運作正常。每日開工前，維修承辦商有安排合資格人士檢查所有懸吊繩索及安全繩索，以確保處於安全狀態。負責操作吊船的工人持有效的操作吊船證書，亦已接受適當訓練。

受傷的61歲工人姓楊，腰、頸受傷，由救護車送院治理；63歲曾姓工人則沒有受傷。據了解，兩人昨早乘吊船維修，昨午1時許準備前往午膳時，吊船從上而下降至20樓時突然傾斜，安全裝置啟動將吊船鎖住，楊失平衡跌倒，兩人被困，下層居民發現後協助報警。

消防到場後出動高空拯救專隊協助，先後將工人帶至20樓單位，救護員即場為兩人初步檢查，其中一人由救護車送院。吊船其後由相關工程人員降至地面檢查。據悉，兩人均有佩戴全身式安全帶及扣上獨立救生繩。據了解，初步懷疑吊船其中一個摩打故障引致傾斜，鋼纜無斷裂。