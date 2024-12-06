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中環摩天輪故障驟停 190人一度受困

【明報專訊】中環摩天輪昨日下午突然停頓，190人一度被困於乘客艙「半天吊」，及後工作人員重啟摩天輪，全部乘客陸續返回地面，摩天輪及後再停運以待安全檢查完成。警方、消防及救護到場戒備，事件無人受傷。機電署指初步調查發現摩天輪後備系統故障。發展局對事件表示關注，要求營辦商詳細調查及盡快交報告。

機電署：後備系統故障

發展局促營辦商交報告

機電署發言人表示，初步調查發現摩天輪後備系統出現故障，並啓動安全程序，暫停摩天輪運作；營運商其後根據操作程序重啓摩天輪，所有乘客於昨午5時48分安全疏散，無人受傷。署方稱已要求營運商詳細檢查摩天輪，由機動遊戲機的主管人員確保安全後才恢復運作，署方會繼續密切監察。

香港摩天輪於網上發文表示，昨日下午摩天輪的輔助系統發生技術問題，啟動了安全程序並暫時停止運作，職員即時聯絡緊急服務；至昨午5時30分系統重新啟動，所有乘客5時45分前安全離開，摩天輪停頓約40分鐘。摩天輪事後暫停運作，團隊正做全面安全檢查，完成後摩天輪將會恢復運作。

受困旅客讚救援快 摸門釘婦盼再來

來自四川的旅客魏小姐表示，摩天輪突然停頓約10多分鐘，因身體不太好，當時停在半空感覺害怕，但見到救援人員很快到場，故對香港觀感良好，沒影響日後來旅遊的心情。同行的林小姐稱，當時只有兩人在車廂，但對事件不害怕。另有市民帶同澳洲回港的孫兒到場，始獲悉摩天輪暫停開放，兩人均感失望。高小姐稱，與孫兒從長洲前來，原計劃登上摩天輪看夜景，可能會在孫兒離港前「再嚟一次」。

發展局發新聞稿稱關注摩天輪事故，已向營辦商了解情况，要求詳細調查及盡快提交報告；局方會與相關政府部門密切留意事件及調查結果，亦會提醒營辦商定期檢查等。

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相關字詞﹕機電署 發展局 故障 摩天輪

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