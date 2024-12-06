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港聞二

指欠薪抗議損外界信心 建造商會籲工人 簽出糧書減爭議

【明報專訊】建造業近月拖欠工人薪金情况持續出現，工會質疑分判商制度成效，要求業主或發展商支付工人欠薪。香港建造商會表示，分判商制度行之有效，工人被拖欠薪金涉及很多因素，倡議業界團結，呼籲工人簽署「收取工資確認書」，以便令總承建商、分判商及工人有一致薪金紀錄，減少因出現「大細糧」引致的爭議。

謂分判商制度行之有效

商會稱，近期不少建築地盤出現工人欠薪抗議事件，影響外界對建造業的信心，尤其令銀行收緊審批貸款要求。商會認為一些大判未能結算工程款項數月僅為個別例子，部分亦涉及二判與工人之間計算薪金有爭議，如總承建商已向分判商支付款項，但二判卻不發放予工人，造成工人被拖欠數月薪金及需時追討等問題。

商會說，由於出現「大細糧」的情况，會令承建商、分判商及工人對薪金有不同紀錄，縱使承建商已支付足夠薪金給分包商，工人卻得不到足夠工資。商會表示曾要求工人簽署「收取工資確認書」，但工人及二判卻不願意，故呼籲所有會員公司要求旗下分包商全面採用有關「確認書」表格，並按個別及具體情况自行修訂內容；同時向工友廣泛宣傳，讓工友清晰認知自身權益，以獲合理保障。

商會又說，由總承商直接支薪予工人，對總承建商來說沒問題，卻對分判會有很大影響，因變相改變分判模式，亦同時影響分判商與工人之間的聘用關係。

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