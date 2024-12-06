體育園將開 稱有外國樂隊有興趣來港

關注「幾萬人湧港鐵」能否負荷

目前體育園陸續以不同活動做測試，其中可容納5萬人的主場館擬舉行多於一次演練。貝鈞奇關注交通及疏散，「若幾萬人湧進港鐵，看看港鐵能否負荷」。他2018年到莫斯科觀看世界盃，當地鐵路支線「四通八達」，分散數萬名人很「順暢」，有別於啟德站或宋皇臺站僅一條支線，他盼附近食肆及商店能吸引部分觀眾逗留而分流，同時帶旺當區生意。

翻查資料，莫斯科世界盃主場館「盧日尼基球場」能容納8萬人，約13分鐘可步行至「Vorobyovy Gory」車站，而約20分鐘可步行至「Sportivnaya」，後者有兩條支線。

美國樂壇天后Taylor Swift時代巡迴演唱會（The Eras Tour）未有來港舉辦，貝估計，受限於紅館及亞博館僅容納1萬多人，相比在新加坡舉辦6場、售出逾30萬張門票，本港當時無場地足以負荷，但相信隨着體育園建成，各項設備及配套將能配合主辦單位。

（經濟主力軍‧系列五）