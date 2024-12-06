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推電商聯盟 貝鈞奇：有心不怕遲 稱五六十年代乏政策 工商界仍摸索到出路

【明報專訊】中央及港府官員近年多次提及「主動識變、應變、求變」，在電子消費於新冠疫情後愈趨盛行下，香港中華出入口商會今年發起「香港電商發展聯盟」。會長貝鈞奇接受本報專訪提到，國內電商貿易發達，本港起步「似乎遲了一點」，但相信「有心不怕遲」，期望聯盟能促進本港各個業界，就電商發展交流經驗及技術支援，在原有實體業務的基礎上，鼓勵業界拓展新的貿易渠道。

明報記者 施晉宇

疫後復常不似預期，貝鈞奇稱，晚上9時後的銅鑼灣「水靜鵝飛」，飲食及零售業受港人夜生活減少影響。商會今年6月發起「香港電商發展聯盟」，共17個機構一同發起，涵蓋化妝品、攝影器材及食品貿易等業界代表。他期望藉業界交流和支援，鼓勵更多商戶在電子商貿找到「真正出路」，「就算不開實體店，消費者仍可在網上購物」。

財政司長陳茂波預計2024/25年度財政赤字增至約1000億元，貝鈞奇認為，目前資源「僧多粥少」下，除靠政府不斷開拓新市場外，企業亦需轉型升級渡過難關。他提到上世紀五六十年代政府缺乏政策支援，工商界仍自行摸索出路，他相信港人能秉持獅子山精神，以應變能力捱過一切難關。

除外拓 亦可多想助內企外銷

工業貿易署今年首3季接獲5150宗「BUD專項基金」申請，較去年同期升約六成；其中逾七成申請者用於開拓內地市場，其次是新加坡、馬來西亞、澳門等。貝鈞奇認為，除靠政府開拓東盟及中東等市場，業界亦可多與想「走出去」的國內企業合作，協助外銷產品。

料美增打壓 信國貨銷他方有商機

本港上月與秘魯簽署《自由貿易協定》，秘魯作為本港在拉丁美洲的第五大貿易伙伴，貝鈞奇認為，本港可善用空運網絡，促進與秘魯商貿合作，包括是本港進口秘魯農產品，甚至轉口秘魯農產品至內地，「價格可能較貴，相信若質素高仍會受歡迎」。他預計美國候任總統特朗普上場後，將「千方百計打壓中國以維持其『一哥』地位」，但他相信內地及本港產品性價比高，外銷到其他市場仍有商機。

港澳辦主任夏寶龍上月在深圳主持「香港工商界人士座談會」，與會的貝鈞奇稱，反映國家全力支持本港發揮獨特優勢，協助國家進一步全面深化改革。對於港府正推動的北部都會區規劃，他稱創科發展有助本港走高端產品路線，研發健康或綠色產品等，舉例以生產醬料為主的本地品牌「李錦記」，30多年前成立健康產品「無限極」，貝相信，日後本港可藉研發高端產品，拓展內地及新興市場業務。

（經濟主力軍‧系列五）

相關字詞﹕香港電商發展聯盟 自由貿易協定 BUD專項基金 香港中華出入口商會

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