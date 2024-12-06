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港聞

港聞二

灣區手記：止蝕 ／文：尚東美

【明報專訊】樓下的酒吧決定結業，記得當年剛到廣州，看着這酒吧開業。這幾年間在那裏認識了些朋友，偶爾跟酒客閒聊，了解到當地很多風土人情，也有不少題目就是從這獲啟發。現在見其結業，肯定不捨得。

和老闆聊起關門原因，他稱疫情後生意反而轉差，尤其今年。不單是客人多寡的問題，就算爆場也好，也能感受到消費力下降，「可能以前一晚飲幾杯，現在是一杯起兩杯止，畢竟酒吧跟餐廳不同，不是必需的消費品」。雖說不是無力繼續經營，只是對短期內消費復蘇信心存疑，便索性趁早止蝕。

筆者所見所聞也反映消費力疲弱，有次周五晚行經附近酒吧街，有酒吧員工上前促銷，這是連疫情期間都沒發生過的事。年頭從香港回到廣州，對面食街吉舖多了，部分舖位至今仍丟空，更令人驚訝是有店舖開張不足幾月便關門，例如本是便利店的舖位，早前變成高檔水果店，不料一個月後，水果店已關門，隔幾個舖位的扒房，也是開張不夠半年便結業。

「如果像深圳那樣有一大班香港人撐住消費，情况可能不同。」酒吧老闆說。事實是否如此？深圳無港人北上消費貢獻的具體數據，不過據市統計局統計，今年首3季深圳社會消費品零售總額按年只增長0.7%，這似乎說明若單靠本地人，深圳社會消費品零售總額亦可能不增反減。

文：尚東美

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