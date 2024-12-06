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潮行GBA：航展「不落幕」

【明報專訊】中國航展雖已結束，但若意猶未盡或錯過展期，仍想一睹中國航天航空及國防成就，可去今年9月底開幕的珠海太空中心新館，珠海太空中心號稱「永不落幕的航展」，除了鎮館之寶「天宮」太空站T形展示艙，還展示中國戰機20系列等往屆航展展品；此外，入場人士也可在國產大型客機C919的1：1模擬艙，體驗駕駛這龐然大物。

明報記者 司徒聰穎

珠海太空中心是內地唯一獲國家載人航天辦公室授權、1：1還原航天實景的展覽中心。場內配備大量科技遊戲，是體驗中國太空科技的好去處。新館建築面積約7.63萬平方米，是舊館面積近兩倍。新館以航天、航空及國防三大領域為主題，展示太空站展示艙、長征系列火箭、中國戰機20系列等中國航天航空及國防最新成果，以及往屆珠海航展「明星」展品，包含珠海市政府對航展「永不落幕」的寄望。

珠海太空中心的鎮館之寶是1：1還原的「天宮」太空站T形展示艙，高度還原天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙的原貌，入場人士不僅可上二層走廊看台，近距離全方位了解「天宮」外觀，還可沿旋轉樓梯進入太空站內部，參觀航天員的工作區、生活區、睡眠區等，感受其生活和工作環境。

為增強互動，場館還有運用AR、VR、MR、4D觀影等技術的體驗裝置，例如可模擬駕駛「月球車」、操控「火星車」參與火星救援；以裸眼3D回顧從第一顆人造衛星東方紅一號到建成天宮、中國逾半世紀的航天歷程。航空主題館還配置國產大型客機C919的1：1模擬艙，可在此以機長身分，以第一身視角操控其飛行升降，感受飛機在跑道上加速滑行，以及起飛的失重感。

中心亦展示中國古代飛天文化、古代天文學及近現代天文學知識，包括《甘石星經》、《授時曆》、《赤道南北兩總星圖》等古代天文紀錄，以及渾天儀、日晷儀等儀器。新設的天文展區以光影投射模擬月球及火星環境。天象廳透過尋找星星，畫出星座，探索太陽系運行，讓遊人了解各種天文現象。另外，中心也介紹中國探月工程、探火星工程、北斗建設工程等，例如訪客可觀察「天問一號」火星探測器、了解「祝融號」火星車結構。

在國防主題館可一睹例如「紅旗」防空導彈、「東風」彈道導彈、「鷹擊」巡航導彈等武器模型，了解中國導彈的攻防體系。此外可模擬體驗乘坐99A主戰坦克或兩棲突擊車，又或跟隨「蛟龍號」下潛深海7000米，以及在4D/VR展示區試玩「陸海空一體戰」互動遊戲。

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