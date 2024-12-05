出口信用保險制需加強 倡承保與帶路國家交易

要推動香港工商界發展，陳祖恒認為需要多個元素配合，他指出，香港在1960年代成立3間公營機構，生產力局負責提升生產力及應用創新科技、貿發局推動商貿，至於最後一步「做生意」環節，就由出口信用保險局（信保局）為出口商提供保障。

陳祖恒形容出口信用保險非常重要，舉例有外國買家向生產商落單後，因種種原因不付貨款，如有保險則可減損失。他說，買賣是否獲承保，一般視乎買家的財務狀况是否透明，例如是否外國上市公司，或有否評級機構確認，而業界開拓新市場如柬埔寨等，若以往沒有合作過，沒法獲取可信財務資料，將影響做生意信心。

舉例內地私企信用參差

信保局與內地銀行分擔承保

他表示，信保局可在提高保障方面發揮作用。他以內地為例，該局去年6月推出試行計劃，與5間內地銀行合作分擔承保中國內銷風險。信保局當時解釋，由於一些內地私營企業在信貸及財務資料的披露較為參差，對信貸及風險評估帶來難度，因此推出措施，藉更好掌握內地買家的信用資料，提高香港信保局對內地市場的承保能力。

香港工商界如要與新興市場國家做生意，陳祖恒表示，最好可藉出口信用保險消除相關風險，他期望在此基礎下，日後可擴展安排到一帶一路國家，由信保局與當地銀行合作，掌握買家的信貸紀錄及狀况，合作提供承保，進一步保障本港出口業同時，助本港業界發展。

（經濟主力軍‧系列四）