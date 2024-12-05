工總陳祖恒稱港商角色變 拓內地帶路市場保競爭力

明報記者 鄭律銘

就工商界如何助力經濟發展，陳祖恒接受本報專訪形容，在市場方面，來自歐美佔比再增長空間有限；至於內地中產市場正在成形，當中有很大開拓機遇，同時東南亞及中東市場亦有發展空間。他又認為，香港應帶動內地企業，連接外地市場。

香港要變生意集散地

處理發單接單融資

他指，香港要變成「生意集散地」，例如本港出口商與外地買家交易，可能面對無法收回貨款的風險，進一步加強出口信用保險的制度（見另稿），將可鼓勵更多企業以香港作為區域中心或國際市場的中心，在香港處理發單、接單、金融融資、資金處理等，增加保障同時，促進行業發展。

善用國際聯繫助內企拓海外

就帶動內地企業走出海外市場，陳祖恒以紡織製衣業為例，業界已有聯繫的包括美國服裝鞋類協會（AAFA）、美國時裝設計師協會（CFDA）等，在東南亞同樣已有同類連繫，其他行業的國際聯繫亦同樣廣泛。他認為，香港應繼續善用，並呼應國務院今年《政府工作報告》提到冀「打造更多有國際影響力的『中國製造』品牌」的目標。

陳舉例，北京一間從事人工智能無人駕駛的科企，本身已在北京機場成功應用系統，並冀將產品銷售外地，但由於產品在國際上未有應用例子，未能獲買家信心。

本身是生產力局主席的陳祖恒表示，經生產力局協助下，相關企業的無人車系統正用於香港國際機場，經過在港應用後，已成功協助企業將系統銷往外地。

除了產品標準銜接，陳祖恒亦認為香港可善用已有的市場觸覺。他提到，內地有不少服裝鞋履品牌性價比高，同時很多國家的人均工資未及西方國家水平，而香港業界熟悉東南亞市場，例如當地對顏色、款式的要求等，當內地企業要開拓市場，港商正可提供幫助。

跨境電商崛起現機遇

助解進軍帶路語言隔閡

在跨境電商發展下，對香港開拓新興市場亦構成機遇。陳祖恒提到，以往港商與一帶一路等非歐美國家合作買賣時，因對方經濟體系小亦較窮，貨量需求較少，亦通常要經多重買手，令交易成本高、時間慢，而近年跨境電商發展下，交易只需經電商平台，交易成本降低，甚至「撳個掣可做到翻譯」，語言屏障亦減，認為業界可把握相關機遇，發展相關市場。

（經濟主力軍‧系列四）