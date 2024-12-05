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港聞二

黎智英：愛中國人和文化 無法認同中共治下中國 官：只會因犯法收監 黎嘆已囚4年

【明報專訊】黎智英昨就2020年6月的事作供，被辯方大狀問到當時是否愛（love）中國，黎自言愛中國的人和文化，但無法認同中共治下的中國。另外，庭上提到，黎同月接受傳媒訪問時稱早已決定「唔諗後果」，願意入獄甚至犧牲性命；黎昨在庭上解釋當時無意犯法。法官聞言稱「你只會因犯法被收監」，此時黎強調「不覺得自己做了任何犯法事，但已被囚禁4年」。

辯方大律師關文渭昨日開始問及2020年6月發生的事。黎智英就6月7日跟「徒弟」李兆富的WhatsApp信息作供時再次確認，自己當時主張制裁中國政府。關文渭問黎當時「愛中國嗎？」黎答：「這取決於你所指的中國是什麼。」關文渭追問，黎智英愛作為政府（as a state）的中國嗎？黎自言愛中國的人和文化，但無法認同中共治下的中國，因為自己的價值跟中共政權相左。至於現時心態，黎稱仍然愛中國，但不愛中國政府。

否認有意違法下「戰鬥」

另一方面，關文渭就同月黎智英跟胡佛研究所（Hoover Institution）及自由亞洲電台的視像訪問發問。關提到，黎在胡佛研究所的訪問表示，「我必須戰鬥到最後一天」，問黎是否有意在違法情况下「戰鬥」？黎稱不會，「因為這是毫無意義的……你做了犯法事就會被捕」。

黎同時補充，「It's useless to fight for Hong Kong now. It's beyond redemption.（現在為香港而戰已無濟於事，無藥可救）」。關文渭聞言提醒，他不會問及黎對香港現况的看法。

至於自由亞洲電台的視像訪問，庭上播出片段顯示，黎受訪時被主持人問「願意犧牲到幾盡」，當時黎答「我好耐已經決定咗唔諗後果」，表明願意入獄甚至犧牲性命。關文渭問及，若黎當時做的事變成非法，黎會否繼續做下去？黎說不會。關追問，那為何黎受訪時提及入獄？黎答：「我現時就在獄中。」此時法官李素蘭說：「你只會因犯法被收監。」黎回應說：「我不覺得自己做了任何犯法事，但已被囚禁4年」。

（黎智英案）

相關字詞﹕蘋果日報 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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