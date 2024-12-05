明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

袁弓夷《蘋果》片籲美撤資 黎智英：不認同 前稱未看過後稱忘記 自言曾着張劍虹「小心」

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第102日審訊，對於現時被通緝、「香港議會」發起人袁弓夷曾在《蘋果》拍片聲稱有反修例示威者遭殺害和強姦等，黎庭上稱未曾看過該影片，不認同袁部分主張，認為其說法「太誇張」。黎又指袁令他「不安」（uneasy），感覺他想利用自己的人脈。黎解釋為何有此觀感時，一度稱或因看了其影片，辯方關注證供前後不一，遭法官打斷問辯方是否在盤問黎。

明報記者

辯方昨日展示黎智英與電話聯絡人「袁彌明父親」2020年5月28日的WhatsApp通訊，後者稱打算拍片要求美向港派兵，黎回覆稱時任動新聞平台張志偉會聯絡他。黎智英庭上確認該人是袁弓夷，他在袁彌明介紹下認識對方，曾與袁氏父女和民主黨前主席何俊仁一同用膳。影片5月29日至6月1日在《蘋果》播出，袁弓夷稱願響應「一人一信救香港」，並要求美國投資者從港撤資。

辯方問黎有否牽涉影片製作？黎否認，稱他先前無看過影片，觀看後覺得袁太誇張，「我必須承認，這是我的疏忽」。黎又稱不同意袁主張美國撤資，因外資對香港維持國際金融中心地位很重要，而袁聲言反修例示威有人被強姦和殺害，說法無根據。

辯方展示黎與袁6月3日的信息，袁弓夷稱即將前往美國華盛頓，同日二人單獨見面。黎稱不知道袁為何要前往美國、忘記飯局談了什麼，但指當時逐漸對袁感到不安，意識到袁想利用其人脈。辯方問何以有此感受，黎解釋是累積下來，或因他看了袁在《蘋果》的影片。辯方稱此說法與黎先前的證供不一，法官李運騰打斷問辯方是否正盤問黎。法官杜麗冰問黎究竟有否看過影片，黎回答不記得自己有看過。

指袁弓夷想利用自己人脈

辯方續指飯局翌日袁弓夷發信息稱期待與黎合作，黎沒回覆。6月7日黎向時任社長張劍虹提及要「小心」袁，同月10日黎向袁發送學者梁啟智對袁的負面評價；袁11日再錄音給黎，稱希望天主教榮休樞機陳日君去信美國時任國務卿蓬佩奧，使制裁港澳辦主任夏寶龍的提倡更有說服力。

辯方問黎為何對張劍虹說要小心袁弓夷，黎解釋袁懷有其他目的，發送他人撰寫的負評給袁是希望藉他人之口婉拒袁，結果翌日他又請自己牽線陳日君，「我只能說此人不夠敏感」，而最終他無聯絡陳，因不相信袁。

「不知」為何理會專欄作家信息

此外辯方展示2020年5月31日《蘋果》專欄作家Jack Hazlewood向黎智英發信息透露打算私人檢控外籍警官，並附上檔案，當時黎說會把信息轉寄他人。黎庭上則稱，對Hazlewood此名字「不太熟悉」，將信息轉寄編輯自行決定其價值，又提到不時有人聯絡自己希望《蘋果》發布某些內容，該些信息甚滋擾。

杜官關注Hazlewood從何取得黎的電話號碼？黎說不知道，「傳媒行業中很多人都有我的WhatsApp」。杜官又問，黎何不刪除Hazlewood的信息？黎稱一般不會理會這些信息，「我也不知道」為何會理會Hazlewood，相信兩人曾有一些往來。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 港區國安法 黎智英案 蘋果日報

上 / 下一篇新聞

保關鍵設施草案 列採購顧國安制裁風險 周五刊憲 業界憂減多樣性
保關鍵設施草案 列採購顧國安制裁風險 周五刊憲 業界憂減多樣性
增設專責辦公室 開3首長級職位
增設專責辦公室 開3首長級職位
欖隧新收費 料2026盡用容量紓兩路擠塞 私家車繁忙段45元 議員指略高倡落實後年內檢討
欖隧新收費 料2026盡用容量紓兩路擠塞 私家車繁忙段45元 議員指略高倡落實後年內檢討
國際評核 港生科學得分升數學續跌 學者歸功STEAM 稱下跌僅「輕微波動」
國際評核 港生科學得分升數學續跌 學者歸功STEAM 稱下跌僅「輕微波動」
中大研糞便測腸炎 一周有結果九成準
中大研糞便測腸炎 一周有結果九成準
MiC廈驗收樓層移位 房協：「少少偏差」屬安全範圍
MiC廈驗收樓層移位 房協：「少少偏差」屬安全範圍
免費票吸「一簽多行」 工展料丁財兩旺
免費票吸「一簽多行」 工展料丁財兩旺
37農業優先區 未納北都發展區土地 團體：北都優質農區不少
37農業優先區 未納北都發展區土地 團體：北都優質農區不少
「國家憲法日」 李家超：加强憲法教育 鄭雁雄：勿好了傷疤忘了痛
「國家憲法日」 李家超：加强憲法教育 鄭雁雄：勿好了傷疤忘了痛
陳虹秀案重審 不覺市民對水炮車新奇 警長：難證現場記者身分
陳虹秀案重審 不覺市民對水炮車新奇 警長：難證現場記者身分
反恐第二案監視警：被告拍攝尚德邨連儂牆
反恐第二案監視警：被告拍攝尚德邨連儂牆
呂志和設靈政商弔唁 陳佐洱鄭雁雄致哀
呂志和設靈政商弔唁 陳佐洱鄭雁雄致哀
量入為出檢討交通意外援助 研減病假日數津貼金額
量入為出檢討交通意外援助 研減病假日數津貼金額
帆布蓋升降機槽口 測量工誤踏墮6米
帆布蓋升降機槽口 測量工誤踏墮6米
盜公款案提堂日 前小學校長墮斃
盜公款案提堂日 前小學校長墮斃
7000萬元訂單發女友公司 德昌經理囚4年半
7000萬元訂單發女友公司 德昌經理囚4年半
否認助蔡天鳳前夫潛逃 網紅遊艇職員2．10審
否認助蔡天鳳前夫潛逃 網紅遊艇職員2．10審
黎智英：愛中國人和文化 無法認同中共治下中國 官：只會因犯法收監 黎嘆已囚4年
黎智英：愛中國人和文化 無法認同中共治下中國 官：只會因犯法收監 黎嘆已囚4年
疑旁聽席拍手 女子被帶離法庭查問
疑旁聽席拍手 女子被帶離法庭查問
海迅入稟追醫管局2315萬服務費
海迅入稟追醫管局2315萬服務費
工總陳祖恒稱港商角色變 拓內地帶路市場保競爭力
工總陳祖恒稱港商角色變 拓內地帶路市場保競爭力
出口信用保險制需加強 倡承保與帶路國家交易
出口信用保險制需加強 倡承保與帶路國家交易
航機節目涉六四 乘客報國安 國泰道歉 動畫下架
航機節目涉六四 乘客報國安 國泰道歉 動畫下架
3學生神志異常 揭吸太空油
3學生神志異常 揭吸太空油
活在灣區：旅社險商推優惠搶銀髮族北上商機
活在灣區：旅社險商推優惠搶銀髮族北上商機
【Emily】AR體驗巴黎聖母院重生 睇倖存雕塑歷史場景 西九展覽至3月7日
【Emily】AR體驗巴黎聖母院重生 睇倖存雕塑歷史場景 西九展覽至3月7日
【Emily】社工穗交流 局長派「任務」
【Emily】社工穗交流 局長派「任務」
【Emily】體院新設施大樓啟用 李家超與運動員試用
【Emily】體院新設施大樓啟用 李家超與運動員試用
【Emily】海洋公園六福IP曝光 玩轉冬日園多打卡位
【Emily】海洋公園六福IP曝光 玩轉冬日園多打卡位
【Emily】1．3冬日保齡嘉年華 試玩體育園新球道
【Emily】1．3冬日保齡嘉年華 試玩體育園新球道