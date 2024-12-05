袁弓夷《蘋果》片籲美撤資 黎智英：不認同 前稱未看過後稱忘記 自言曾着張劍虹「小心」

明報記者

辯方昨日展示黎智英與電話聯絡人「袁彌明父親」2020年5月28日的WhatsApp通訊，後者稱打算拍片要求美向港派兵，黎回覆稱時任動新聞平台張志偉會聯絡他。黎智英庭上確認該人是袁弓夷，他在袁彌明介紹下認識對方，曾與袁氏父女和民主黨前主席何俊仁一同用膳。影片5月29日至6月1日在《蘋果》播出，袁弓夷稱願響應「一人一信救香港」，並要求美國投資者從港撤資。

辯方問黎有否牽涉影片製作？黎否認，稱他先前無看過影片，觀看後覺得袁太誇張，「我必須承認，這是我的疏忽」。黎又稱不同意袁主張美國撤資，因外資對香港維持國際金融中心地位很重要，而袁聲言反修例示威有人被強姦和殺害，說法無根據。

辯方展示黎與袁6月3日的信息，袁弓夷稱即將前往美國華盛頓，同日二人單獨見面。黎稱不知道袁為何要前往美國、忘記飯局談了什麼，但指當時逐漸對袁感到不安，意識到袁想利用其人脈。辯方問何以有此感受，黎解釋是累積下來，或因他看了袁在《蘋果》的影片。辯方稱此說法與黎先前的證供不一，法官李運騰打斷問辯方是否正盤問黎。法官杜麗冰問黎究竟有否看過影片，黎回答不記得自己有看過。

指袁弓夷想利用自己人脈

辯方續指飯局翌日袁弓夷發信息稱期待與黎合作，黎沒回覆。6月7日黎向時任社長張劍虹提及要「小心」袁，同月10日黎向袁發送學者梁啟智對袁的負面評價；袁11日再錄音給黎，稱希望天主教榮休樞機陳日君去信美國時任國務卿蓬佩奧，使制裁港澳辦主任夏寶龍的提倡更有說服力。

辯方問黎為何對張劍虹說要小心袁弓夷，黎解釋袁懷有其他目的，發送他人撰寫的負評給袁是希望藉他人之口婉拒袁，結果翌日他又請自己牽線陳日君，「我只能說此人不夠敏感」，而最終他無聯絡陳，因不相信袁。

「不知」為何理會專欄作家信息

此外辯方展示2020年5月31日《蘋果》專欄作家Jack Hazlewood向黎智英發信息透露打算私人檢控外籍警官，並附上檔案，當時黎說會把信息轉寄他人。黎庭上則稱，對Hazlewood此名字「不太熟悉」，將信息轉寄編輯自行決定其價值，又提到不時有人聯絡自己希望《蘋果》發布某些內容，該些信息甚滋擾。

杜官關注Hazlewood從何取得黎的電話號碼？黎說不知道，「傳媒行業中很多人都有我的WhatsApp」。杜官又問，黎何不刪除Hazlewood的信息？黎稱一般不會理會這些信息，「我也不知道」為何會理會Hazlewood，相信兩人曾有一些往來。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）