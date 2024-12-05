明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

否認助蔡天鳳前夫潛逃 網紅遊艇職員2．10審

【明報專訊】譚仔創辦人的媳婦蔡天鳳被殺案，前夫鄺港智一家4人被控謀殺等罪，網紅潘巧賢（Irene）和遊艇公司職員林舜涉嫌協助鄺港智潛逃澳門，被改控串謀妨害司法公正罪。案件昨在九龍城裁判法院預審，2人否認控罪，案件排期至明年2月10日開審，預計審期為3天，候審期間二人續准保釋。

續准保釋 料審3天

本案被告為林舜（42歲，遊艇公司男職員）及潘巧賢（30歲，無業女子）。林舜上次聆訊時哽咽說花光積蓄，欲申請當值律師代表，昨日他由當值律師代表。

控方開庭後交代，控方主要依賴3名警員作供，另外或需傳召多3至4名警員，當中一人負責交代蔡天鳳被殺碎屍案吸引媒體關注，作為本案的案發背景，控方亦會於庭上播放兩被告的錄影會面，相關片段約3.5小時；辯方除兩名被告以外沒有其他辯方證人。裁判官在兩名被告表示不認罪後押後案件以待審訊。

控罪指出，兩名被告2023年2月24至25日預期針對一名稱為Alex的男子有可能有相關的法律程序進行，或由執法機構進行而可能引致相關法律程序的調查，一同串謀與一名稱為Ivy的女子串謀作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，以妨礙司法公正，即協助Alex緊急及秘密地非經由入境事務處管理的出入境管制站離開香港。

【案件編號：KCCC 1111/24】

上 / 下一篇新聞

保關鍵設施草案 列採購顧國安制裁風險 周五刊憲 業界憂減多樣性
保關鍵設施草案 列採購顧國安制裁風險 周五刊憲 業界憂減多樣性
增設專責辦公室 開3首長級職位
增設專責辦公室 開3首長級職位
欖隧新收費 料2026盡用容量紓兩路擠塞 私家車繁忙段45元 議員指略高倡落實後年內檢討
欖隧新收費 料2026盡用容量紓兩路擠塞 私家車繁忙段45元 議員指略高倡落實後年內檢討
國際評核 港生科學得分升數學續跌 學者歸功STEAM 稱下跌僅「輕微波動」
國際評核 港生科學得分升數學續跌 學者歸功STEAM 稱下跌僅「輕微波動」
中大研糞便測腸炎 一周有結果九成準
中大研糞便測腸炎 一周有結果九成準
MiC廈驗收樓層移位 房協：「少少偏差」屬安全範圍
MiC廈驗收樓層移位 房協：「少少偏差」屬安全範圍
免費票吸「一簽多行」 工展料丁財兩旺
免費票吸「一簽多行」 工展料丁財兩旺
37農業優先區 未納北都發展區土地 團體：北都優質農區不少
37農業優先區 未納北都發展區土地 團體：北都優質農區不少
「國家憲法日」 李家超：加强憲法教育 鄭雁雄：勿好了傷疤忘了痛
「國家憲法日」 李家超：加强憲法教育 鄭雁雄：勿好了傷疤忘了痛
陳虹秀案重審 不覺市民對水炮車新奇 警長：難證現場記者身分
陳虹秀案重審 不覺市民對水炮車新奇 警長：難證現場記者身分
反恐第二案監視警：被告拍攝尚德邨連儂牆
反恐第二案監視警：被告拍攝尚德邨連儂牆
呂志和設靈政商弔唁 陳佐洱鄭雁雄致哀
呂志和設靈政商弔唁 陳佐洱鄭雁雄致哀
量入為出檢討交通意外援助 研減病假日數津貼金額
量入為出檢討交通意外援助 研減病假日數津貼金額
帆布蓋升降機槽口 測量工誤踏墮6米
帆布蓋升降機槽口 測量工誤踏墮6米
盜公款案提堂日 前小學校長墮斃
盜公款案提堂日 前小學校長墮斃
7000萬元訂單發女友公司 德昌經理囚4年半
7000萬元訂單發女友公司 德昌經理囚4年半
袁弓夷《蘋果》片籲美撤資 黎智英：不認同 前稱未看過後稱忘記 自言曾着張劍虹「小心」
袁弓夷《蘋果》片籲美撤資 黎智英：不認同 前稱未看過後稱忘記 自言曾着張劍虹「小心」
黎智英：愛中國人和文化 無法認同中共治下中國 官：只會因犯法收監 黎嘆已囚4年
黎智英：愛中國人和文化 無法認同中共治下中國 官：只會因犯法收監 黎嘆已囚4年
疑旁聽席拍手 女子被帶離法庭查問
疑旁聽席拍手 女子被帶離法庭查問
海迅入稟追醫管局2315萬服務費
海迅入稟追醫管局2315萬服務費
工總陳祖恒稱港商角色變 拓內地帶路市場保競爭力
工總陳祖恒稱港商角色變 拓內地帶路市場保競爭力
出口信用保險制需加強 倡承保與帶路國家交易
出口信用保險制需加強 倡承保與帶路國家交易
航機節目涉六四 乘客報國安 國泰道歉 動畫下架
航機節目涉六四 乘客報國安 國泰道歉 動畫下架
3學生神志異常 揭吸太空油
3學生神志異常 揭吸太空油
活在灣區：旅社險商推優惠搶銀髮族北上商機
活在灣區：旅社險商推優惠搶銀髮族北上商機
【Emily】AR體驗巴黎聖母院重生 睇倖存雕塑歷史場景 西九展覽至3月7日
【Emily】AR體驗巴黎聖母院重生 睇倖存雕塑歷史場景 西九展覽至3月7日
【Emily】社工穗交流 局長派「任務」
【Emily】社工穗交流 局長派「任務」
【Emily】體院新設施大樓啟用 李家超與運動員試用
【Emily】體院新設施大樓啟用 李家超與運動員試用
【Emily】海洋公園六福IP曝光 玩轉冬日園多打卡位
【Emily】海洋公園六福IP曝光 玩轉冬日園多打卡位
【Emily】1．3冬日保齡嘉年華 試玩體育園新球道
【Emily】1．3冬日保齡嘉年華 試玩體育園新球道