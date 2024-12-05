否認助蔡天鳳前夫潛逃 網紅遊艇職員2．10審

續准保釋 料審3天

本案被告為林舜（42歲，遊艇公司男職員）及潘巧賢（30歲，無業女子）。林舜上次聆訊時哽咽說花光積蓄，欲申請當值律師代表，昨日他由當值律師代表。

控方開庭後交代，控方主要依賴3名警員作供，另外或需傳召多3至4名警員，當中一人負責交代蔡天鳳被殺碎屍案吸引媒體關注，作為本案的案發背景，控方亦會於庭上播放兩被告的錄影會面，相關片段約3.5小時；辯方除兩名被告以外沒有其他辯方證人。裁判官在兩名被告表示不認罪後押後案件以待審訊。

控罪指出，兩名被告2023年2月24至25日預期針對一名稱為Alex的男子有可能有相關的法律程序進行，或由執法機構進行而可能引致相關法律程序的調查，一同串謀與一名稱為Ivy的女子串謀作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，以妨礙司法公正，即協助Alex緊急及秘密地非經由入境事務處管理的出入境管制站離開香港。

【案件編號：KCCC 1111/24】