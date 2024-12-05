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港聞

港聞二

7000萬元訂單發女友公司 德昌經理囚4年半

【明報專訊】電機公司時任經理涉隱瞞利益衝突，向女友成立的供應商發出逾1379張電子零件訂單，6年半內牽涉貨款逾6900萬元，從中收取共739萬元。前經理早前承認兩項欺詐罪，昨於高等法院判刑。法官表示，被告濫用職權獲利，考慮他無能力向公司還款，判囚54個月。

被告佘日榮（60歲）案發為德昌集團經理。法官陳慶偉判刑稱，被告向德昌集團隱瞞利益衝突，收取逾739萬元「秘密利潤」，顯然濫用職權和違反誠信，不過無證據顯示德昌集團利益受損，被告犯案手法不算複雜。

從未申報 收739萬報酬

陳官稱，被告2015年接受德昌集團調查，至2022年正式起訴，當中相隔7年；控方解釋需時索取法律意見，先後諮詢5名政府律師協助。陳官認為案件延誤無可避免，可能增加被告心理負擔。針對兩項欺詐罪，陳官分別採納3年和6年監禁為量刑起點，被告獲三分之一認罪扣減，考慮延誤和總刑期原則，判囚54個月。

案情稱，被告2006年加入德昌集團為助理經理，2015年晉升經理，當時負責為德昌集團挑選合適電子零件供應商，被告的內地女友2010年成立益騰企業有限公司。2010至2017年間，德昌集團向益騰批出共1379張採購訂單，涉逾6900萬元。

2015年9月，德昌集團揭發被告和其女友持有益騰的權益，廉署接手調查。調查發現，被告從6900萬元貨款中收取約739萬元報酬。被告從未申報與益騰關係，與益騰唯一註冊董事兼股東育有一名女童，違反德昌集團既定政策。

【案件編號：HCCC 35/24】

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