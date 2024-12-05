盜公款案提堂日 前小學校長墮斃

涉刑事兼民事 檢遺書

昨早8時許，警方接報有男子危站麗瑤邨富瑤樓中層走廊圍欄外。救援人員到場，男事主已倒臥地下天井，昏迷送往瑪嘉烈醫院，搶救後證實不治。警方在現場檢獲遺書。據了解，46歲男死者為優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏，之前因涉嫌盜取學校公款被捕，遺書提及他因案件及法律程序受壓。

聶敏2021年涉嫌盜竊學校公款被警方拘捕，獲准保釋候查。優才（楊殷有娣）學校校董會有限公司2022年8月入稟控告聶敏，指他2018至2021年間多次挪用校方資金約1060萬元，要求連本帶利償還，該宗民事案原定明年4月15日作案件管理。

大狀：倘無遺產 無法追損失

聶敏最近正式被落案控告一項盜竊罪，案件原定昨早在觀塘裁判法院首次提堂，庭上透露被告緊急送院，裁判官將案押後至明年3月5日再訊。控罪書指稱，聶敏於2018年9月3日至2021年4月30日期間盜取優才（楊殷有娣）學校校董會有限公司財產約1042萬元。

大律師嚴康焯表示，若被告去世，法庭便不會再追究刑事責任。民事方面，原告仍可繼續追討，視乎死者有無訂立遺囑，原告可向遺產執行人或遺產管理人繼續追討；但若死者名下無遺產，便無法追回損失，原告亦不可向其家人親友追討。

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