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量入為出檢討交通意外援助 研減病假日數津貼金額

【明報專訊】警方早前拘捕275人，涉嫌自編自導自演交通意外及偽造病假紙，詐騙社署交通意外傷亡援助1400萬元。勞福局長孫玉菡昨稱為完善交通意外傷亡援助計劃及確保公帑用得其所，政府將檢討申請資格及援助範圍，擬今年內完成檢討並提交立法會。他說目前可申請補助病假最多180日，將檢討可否降低日數，並整合和簡化補助項目，以「量入為出」原則檢討援助金額。

3年275人涉騙援助被捕

計劃目的是向道路交通意外受害人或死者親屬迅速提供經濟援助。孫玉菡昨回應保險界議員陳健波質詢稱，過去3年社署將575宗可疑個案轉交警方調查，275人因涉嫌向社署提供虛假醫療證明文件，以騙取交通意外傷亡援助被捕。

孫玉菡說社署已檢視處理個案工作流程，按風險為本原則加強抽查申請人提交的醫療證明文件；針對同一人多次提交申請，社署會要求提供更詳盡交通意外資料以供調查，亦會分析申請人涉及的交通意外有否共通點或可疑。

根據交通意外傷亡援助計劃發放細則，計劃提供殯葬、死亡、傷殘、受傷補助及臨時生活補助（見表）。其中臨時生活補助和受傷補助金額均按病假或住院日數批出，最多可申請180日補貼，前者補助額由499元起，最高近9萬元。

孫玉菡稱，現時受傷、無法上班兩類情况可獲補助，補助項目太多，未來將整合並簡化。他提到現時最多可申請補助180日病假，「未必需要咁多」，有需要檢討可否降低，減幅待定，強調該補助主要供申請人過渡，應屬短期援助。

基金今年赤字 發放額升一成

孫玉菡稱援助金主要來自對各類駕駛執照、車牌續牌的徵款，當局未來應量入為出，根據收入「計吓畀幾多援助」。據援助基金2023/24年度年報，今年度基金錄得赤字，實際發放援助金額由上年度4.463億元增至4.918億元，增幅達10.2%，而車牌、駕照徵款率自1995年調整後未變。

航運交通界易志明擔憂計劃遭濫用，認為不考慮申請者財政與事故責任劃分，申請條件太寬鬆，或會助長詐騙。孫玉菡回應稱該計劃是福利措施，目的是向有需要者迅速提供經濟援助，毋須按受助人經濟狀况及在事故的責任劃分。

對於有偽造醫生紙情况，金融服務界李惟宏問及會否對涉事醫療機構「釘牌」，孫玉菡稱參考近期詐騙案情，醫生並不知情，若有醫生知情，將由醫委會按醫療失德行為處理。至於會否採用人工智能優化審核流程，孫稱社署需與申請人會面，使用人工智能或不合適。

相關字詞﹕交通意外 孫玉菡 交通意外傷亡援助 社署

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