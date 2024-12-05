量入為出檢討交通意外援助 研減病假日數津貼金額

3年275人涉騙援助被捕

計劃目的是向道路交通意外受害人或死者親屬迅速提供經濟援助。孫玉菡昨回應保險界議員陳健波質詢稱，過去3年社署將575宗可疑個案轉交警方調查，275人因涉嫌向社署提供虛假醫療證明文件，以騙取交通意外傷亡援助被捕。

孫玉菡說社署已檢視處理個案工作流程，按風險為本原則加強抽查申請人提交的醫療證明文件；針對同一人多次提交申請，社署會要求提供更詳盡交通意外資料以供調查，亦會分析申請人涉及的交通意外有否共通點或可疑。

根據交通意外傷亡援助計劃發放細則，計劃提供殯葬、死亡、傷殘、受傷補助及臨時生活補助（見表）。其中臨時生活補助和受傷補助金額均按病假或住院日數批出，最多可申請180日補貼，前者補助額由499元起，最高近9萬元。

孫玉菡稱，現時受傷、無法上班兩類情况可獲補助，補助項目太多，未來將整合並簡化。他提到現時最多可申請補助180日病假，「未必需要咁多」，有需要檢討可否降低，減幅待定，強調該補助主要供申請人過渡，應屬短期援助。

基金今年赤字 發放額升一成

孫玉菡稱援助金主要來自對各類駕駛執照、車牌續牌的徵款，當局未來應量入為出，根據收入「計吓畀幾多援助」。據援助基金2023/24年度年報，今年度基金錄得赤字，實際發放援助金額由上年度4.463億元增至4.918億元，增幅達10.2%，而車牌、駕照徵款率自1995年調整後未變。

航運交通界易志明擔憂計劃遭濫用，認為不考慮申請者財政與事故責任劃分，申請條件太寬鬆，或會助長詐騙。孫玉菡回應稱該計劃是福利措施，目的是向有需要者迅速提供經濟援助，毋須按受助人經濟狀况及在事故的責任劃分。

對於有偽造醫生紙情况，金融服務界李惟宏問及會否對涉事醫療機構「釘牌」，孫玉菡稱參考近期詐騙案情，醫生並不知情，若有醫生知情，將由醫委會按醫療失德行為處理。至於會否採用人工智能優化審核流程，孫稱社署需與申請人會面，使用人工智能或不合適。