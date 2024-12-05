陳虹秀案重審 不覺市民對水炮車新奇 警長：難證現場記者身分

被問「速離否則開槍」旗 督察：針對暴力者

控方昨日先傳召時任新界南總區應變大隊的主管、督察趙善俊作供。趙現為高級督察，供稱當晚他帶隊向軒尼詩道推進，其間遇上示威者用雷射筆照射警方及投擲汽油彈，警方遂先後展示旗幟警告。辯方代表資深大律師潘熙盤問，當時趙向示威者展示寫上「速離否則開槍」的旗幟，質疑警方使用武力準則，會否因為示威者不肯離開便開槍。趙表示，警方開槍須視乎對方的武力程度，該旗幟是針對較暴力的示威者，另提醒其他人可能開槍。

控方續傳召警署警長伍國雄作供。伍供稱，當晚他在水炮車內指揮車輛行動，水炮車沿灣仔軒尼詩道由西往東一路掃蕩，其間在軒尼詩道與馬師道一帶遇上逾1000名示威者聚集；他透過車上廣播警告示威者散開不果，遂指示隊員向示威者發射催淚水及藍色水，以驅趕及方便辨識示威者身分。及後水炮車繼續往銅鑼灣方向推進，被染上藍色水的示威者則交由地面部隊負責拘捕。

潘熙盤問時提出，當晚市民對警方首次在港島動用水炮車而感覺新鮮；伍不同意，指警方早於同月25日開始在荃灣動用水炮車，連日都有傳媒廣泛報道，故相信市民知道水炮車的事。潘又問當時是否有記者佩戴「豬嘴」，伍稱難以核實記者身分，只同意有疑似記者的人佩戴「豬嘴」。案件今續。

【案件編號：DCCC 12/20】

（反修例風暴）