「國家憲法日」 李家超：加强憲法教育 鄭雁雄：勿好了傷疤忘了痛

李家超提及，法律要因應改革與時俱進，為改革提供制度保障，同時憲法是母法，每個立法環節都要「把好憲法關」。李家超強調要加強《憲法》教育，稱只有全民充分理解《憲法》內容和精神，社會才能形成尊重及遵守法律的氛圍，令改革處於法治軌道上。

李重申，三中全會提出300多項改革措施，多項與本港息息相關，主軸是本港要發揮好一國兩制制度優勢，強調本港在國家改革開放的地位不可替代。

「不能一廂情願做好人」

鄭雁雄則指，世界疫情的「疤痕效應」尚未癒合，加上地緣政治動盪加劇、經濟全球化遭遇逆流，本港發展的外部環境面臨諸多不利因素，但在中央支持、特區政府引導及社會各界的共同努力下，社會大局保持穩定、經濟社會發展有可喜變化，惟本港「絕不能好了傷疤忘了痛，也不能一廂情願做好人」。他強調只有維護《憲法》、《基本法》確定的特區限制和秩序，並堅持維護國家安全、推進依法治港，香港的改革創新才有足夠底氣，亦只有以改革創新精神，不斷完善特別行政區法律體系，香港法治才能與時俱進。

中國社會科學院學部委員莫紀宏發表主題演講，表示對香港未來滿懷信心，而信心來自《基本法》在港成功實踐，稱港人應自覺維護《憲法》在推動經濟發展和社會繁榮進步的根本法權威地位，用《憲法》具有的改革精神來推動特區制度的實踐創新。